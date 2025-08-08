Detenido por amenazar con un cuchillo a la gente que paseaba por Prat de la Riba y a los Mossos

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los vecinos de la avenida Prat de la Riba de Tarragona vivieron una situación de inseguridad importante el jueves por la noche cuando un hombre sin camiseta amenazaba con un cuchillo a los peatones que pasaban por la zona. El hombre también causó daños en varios vehículos estacionados rompiendo los cristales.

Los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso a las 22.30 horas por este incidente y se movilizaron hasta el centro de Tarragona. Allí localizaron al individuo, el cual exhibía un arma blanca amenazando a la gente. Los agentes intentaron dialogar con él pero este se mostró más agresivo y profirió insultos contra los agentes y les intentó agredir con el cuchillo de grandes dimensiones. Al cabo de unos minutos y con el estado de nerviosismo del individuo este empezó a autolesionarse, momento en que los agentes de la policía autonómica consiguieron retenerlo y evitar males mayores.

El hombre fue detenido por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad y daños y amenazas. El arrestado de 39 años cuenta con 14 antecedentes policiales. El Sistema d'Emergències Mèdiques lo atendió para curarle las heridas a las cuales se había causado él mismo.

Los Mossos d'Esquadra se desplazaron con tres patrullas hasta el lugar, donde también fue la Guardia Urbana de Tarragona y el Sistema de Emergènciaes Mèdiques