Centenares de 'runners' acompaña al atleta Sergio Turull en el reto 50-50-50 en Tarragona

Centenares de runners se ha dado cita este jueves en el Port Tarragona para participar en el reto solidario 50-50-50 del atleta e influencer Sergio Turull, que recauda fondos para ayudar en la Fundación Juegaterapia. Más de 300 corredores han acompañado al atleta conocido en redes como @pitufollow, en el pistoletazo de salida del reto. El presidente de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, ha recibido al atleta en el Km0 antes del inicio de la actividad, para conocer de primera mano al artífice de esta iniciativa solidaria. Castellà le ha hecho entrega de una metopa y lo ha felicitado por la iniciativa.

Sergio Turull es un corredor de carreras de ultradistancia de renombre como la Spartathlon, la Marathon des Sables, UTMB, etc. y también creador de contenidos con más de medio millón de seguidores. El pasado 22 de junio, inició en Tenerife el proyecto solidario 50-50-50, un desafío que consiste en correr 50 kilómetros diarios durante 50 días consecutivos en 50 provincias de España, sumando así un total de 2.500 kilómetros en su llegada el día 10 de agosto en Barcelona.

El reto tiene como finalidad recaudar fondos para la Fundación Juegaterapia con el fin de dar apoyo en la planta de oncología infantil del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. La misión de esta fundación es crear espacios de recreo para que la estancia de los niños con cáncer sea lo más soportable, amena y humana posible.

Actualmente, el reto 50-50-50 ya ha superado los 120.000 euros recaudados. Las donaciones se pueden realizar desde la plataforma oficial del proyecto www.migranodearena.org.