Una capilla más allá de la fe y de la leyenda de Sant Magí

Publicado por David Prats Tarragona

El eje central de la Fiesta Mayor de Sant Magí es el agua, pero más allá de este elemento, la celebración tiene un espacio que vertebra y que es el epicentro de toda la tradición en torno al patrón de Tarragona. Se trata de la capilla de Sant Magí, un pequeño espacio de culto ubicado en la Parte Alta, al final de la calle del Portal del Carro, construida dentro de la muralla romana y que ocupa el espacio de una antigua puerta de entrada en la ciudad conocida, precisamente, como el Portal del Carro.

Los tarraconenses y tarraconenses de más edad saben perfectamente cuál es la historia de este espacio y el mito que lo rodea, pero es muy probable también que muchos otros lo desconozcan. Según la tradición cristiana, a medio camino entre la fe y la leyenda, la capilla se construyó en este lugar porque Sant Magí, después de liberarse de sus cadenas y abiertas las puertas de la prisión gracias a la intervención divina, pudo escapar y salir de la ciudad por este portal del Carro, desde donde se dirigió a su cueva de la Brufaganya.

Eso convierte la capilla del Portal del Carro en un espacio único e histórico para Tarragona, que la tiene considerada bien cultural de interés local. Además, la fachada norte de la capilla es el menaje exterior de la muralla romana, donde se conserva todavía la arcada exterior del portal del Carro, mientras que la fachada interior de la muralla se puede observar tanto desde dentro de la capilla como en el patio que hay al lado.

La anchura de la capilla ocupa la anchura de lo que antes era la muralla romana y actualmente tiene forma rectangular, siguiendo la línea amurallada. La primitiva capilla sería probablemente cuadrada, en el espacio estricto del portal medieval, y de esta todavía se conserva una pintura del siglo XVII, con la imagen de Sant Magí, pero en el siglo XVIII la capilla fue sensiblemente ampliada, de manera que se tuvo que desmontar parte de la muralla romana y medieval. El altar de la capilla de Sant Magí fue bendecido el 23 de febrero de 1778 y el día 24 se celebró la primera misa. Un año después se proyectó su ampliación. El maestro de obras, Jordi Miralles, construyó un portal y ocupó parte de un patio inmediato en la muralla.

En 1813, durante el asedio de los franceses, se colocó una mina en la torre de Sant Magí causante graves daños en la capilla. Precisamente, para añadir misticismo al espacio, la devoción popular suma el hecho de que el 18 de agosto de 1813, con la retirada napoleónica y la voladura de la ciudad, quedó intacto el sector de Sant Magí.

Imagen exterior de la capilla del portal carro.Cedida

Últimas modificaciones

La fachada actual responde al diseño de Francesc Barba i Masip y seguramente se finalizó en 1857. Consta de una puerta y una apertura con forma de media naranja con el claro propósito de iluminar el interior. La cornisa y el acabado es de época posterior. Además, en el tratamiento del menaje se aprecia que es una obra levantada en varias fases. Sobre la puerta hay un emblema que hace referencia Sant Magí.

En esta última modificación arquitectónica se añadieron unas pilastras de piedra al interior donde descansan una serie de arcos que compartimentan el espacio en dos naves. El muro exterior quedó intacto, aunque se abrieron dos ventanas para aumentar la iluminación natural de la iglesia, donde sólo entra la luz por el antiguo portalón del exterior de la muralla.