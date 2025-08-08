El Ayuntamiento de Tarragona abre el concurso de proyectos de la Biblioteca Pepita Ferrer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona licita el concurso de proyectos de la nueva biblioteca Pepita Ferrer. El objetivo del proceso es la redacción del proyecto básico y ejecutivo así como la dirección facultativa de las obras del nuevo equipamiento.

A partir de este anuncio se abre un plazo hasta el 1 de octubre durante el cual los interesados pueden presentar su solicitud de participación en el concurso. A partir de la finalización de este plazo, los candidatos tendrán que presentar la idea básica, que será evaluada por un jurado especializado siguiendo lo que marca la Ley de Arquitectura, que decidirá quién pasa a la segunda fase consistente en el desarrollo de esta idea inicial. Acabadas estas dos fases de concurso, se iniciará la fase de negociación con el primero y segundo clasificados.

El importe del premio al ganador de esta fase del concurso de ideas es de 6.000 €, el segundo de 5.000 € y del tercero en el 5.º clasificado, de 3.000 €.

El Ayuntamiento prevé que el proyecto ejecutivo esté terminado el verano que viene. Según ha valorado la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos, «se inicia ahora un proceso que contempla diferentes fases en el cual queremos garantizar que se presenten los máximos estudios de arquitectura posibles para tener el mejor proyecto posible resultante». Ramos ha recordado que «la nueva biblioteca Pepita Ferrer será un equipamiento que transformará Torreforta y el resto de barrios de Ponent. Estamos solucionando un problema grave como es el de no tener suficientes equipamientos básicos de acceso universal a la cultura como son las bibliotecas».

Con respecto al importe del posterior contrato de servicios para la redacción del proyecto enmendado mediante procedimiento negociado sin publicidad se ha presupuestado en 352.775,50 € iva incluido. La adjudicación del posterior contrato de redacción del proyecto se hará con la persona física o jurídica autora ganadora y la segunda clasificada en el concurso. No obstante, el jurado podrá también invitar a la negociación la propuesta clasificada en tercer lugar. El plazo para presentar esta posterior redacción del proyecto básico y ejecutivo es de 6 meses.