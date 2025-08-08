Analizarán el estado del techo del Salón de Plenos, cerrado desde el 2022, para su posterior reparación

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona quiere recuperar el Salón de Plenos, clausurado desde hace casi tres años por varias deficiencias, las cuales llegaron a provocar algún desprendimiento. El consistorio ha licitado el desmontaje de la decoración del techo para poder analizar, posteriormente, el estado de su estructura. La empresa adjudicataria también tendrá que almacenar «en condiciones adecuadas» los elementos retirados.

Durante el 2022, se llevaron a cabo obras para rehabilitar la cubierta del Palau Municipal. Los trabajos se dividieron en cinco fases, una de las cuales estaba centrada en el Salón de Plenos, que se impermeabilizó con lonas de gran resistencia. A pesar de este refuerzo, en septiembre de aquel año se produjeron filtraciones de agua en la sala a causa de las tormentas intensas que sufrió la ciudad.

Eso obligó a cerrar el espacio y trasladar los consejos plenarios a la Sala Genius del Palau de Congressos y a las instalaciones del Instituto Municipal de Educación de Tarragona. Tres meses después, se desprendió un fragmento decorativo de unos ocho centímetros, sobrepuesto en el falso techo del Salón de Plenos, que permaneció sin actividad sine die, a la espera de que los técnicos municipales analizaran las afectaciones y elaboraran un estudio.

Este informe recogía la intervención de retirada de parte del artesonado del techo para la realización de calas en las zonas puntuales que presentaban una mayor afectación. A partir de este documento, se ha elaborado el proyecto ejecutivo de las obras de desmontaje que ha sacado a concurso ahora el consistorio.

Más allá de los trabajos de desmontaje, que incluyen también la gran lámpara central, la adjudicataria se encargará de almacenar los «elementos que estén en buenas condiciones». Según los pliegos técnicos, estos se guardarán en una sala del parking de Jaume I, un equipamiento que está inactivo de hace más de 17 años. «Hay una parte catalogada que se quedará dentro del Ayuntamiento», apuntan fuentes municipales.

La Sala dels Penjats

Durante el transcurso de las obras, el consistorio tiene previsto ceder la Sala dels Penjats —espacio contiguo al Salón de Plens- a la empresa constructora para que lo utilice como «espacio de descanso de los trabajadores, así como depósito provisional de pequeño utillaje».

Por este motivo, la adjudicataria tendrá que acondicionar otro espacio interior del Palau Municipal para poder desarrollar los usos que actualmente se hacen en este espacio, como reuniones internas del equipo de gobierno o del alcalde con vecinos.

Los trabajos durarán tres meses aproximadamente y costarán 190.909,47 euros (IVA incluido). «Según las patologías estructurales que se detecten, se tardará más o menos», apuntan desde el Ayuntamiento. Una vez esté hecho el «diagnóstico», se determinará «qué intervención hay que hacer después» para poder recuperar el Salón de Plenos, un objetivo que no se prevé a corto plazo.