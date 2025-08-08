Adjudican el sistema de videovigilancia de la Part Alta, Rambla Nova y Via Augusta

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha adjudicado el contrato del sistema de videovigilancia en la zona de la Part Alta, Rambla Nova y Via Augusta por 104.482,31 euros (IVA incluido). La empresa Aplicaciones Eléctricas Ene se encargará en primer término del suministro y la implantación de los sistemas de videovigilancia, mientras que el segundo lote del contrato incluirá el sistema de grabación, gestión y analítica de videovigilancia en red, de forma unificada y centralizada en la Guardia Urbana.

En total se instalarán 28 cámaras de videovigilancia con el objetivo de incrementar la seguridad ciudadana. La zona que concentrará más será la Part Alta, donde se instalarán 25, mientras que dos se colocarán en la Rambla Nova y una última en Via Augusta.