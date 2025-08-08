Adjudican las obras de construcción de un depósito para evitar desbordamientos en el canal de la Móra

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La empresa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada será la encargada de construir un depósito anti-desbordamientos en el canal de la Móra de Tarragona. La adjudicación de los trabajos se eleva a los 1.252.550,61 euros (IVA incluido).

El equipamiento podrá almacenar hasta 1.000 m3 de agua, hecho que permitirá regular y tratar los desbordamientos, así como laminar y regular los caudales de lluvia. Al mismo tiempo, permitirá reducir el vertido de aguas al canal de La Móra y hacer un cierto grado de depuración sobre los volúmenes finalmente se verterán al medio.

Les obras de este depósito forman parte de las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinación Tarragona, entre el azul y el verde, financiado por los fondos europeos Next Generation.