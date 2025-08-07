Vecinos de la calle Merceria de Tarragona discrepan de ERC: «preferimos terrazas a insalubridad»

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Polémica en la Parte Alta por la petición de ERC de prohibir las terrazas bajo los porches de la calle Merceria. Los republicanos, tal como comunicaron este lunes, reclaman modificar la nueva ordenanza municipal de terrazas, vigente desde el 5 de junio, por tal «de incorporar explícitamente este espacio a los lugares donde queda prohibido instalar terrazas». La exigencia, explican en el escrito, nacería de la «indignación del vecindario de la Parte Alta» delante de la terraza que ocupa el número 10 de la misma calle, la cual, aseguran, «afecta directamente al espacio de paso bajo los porches». No obstante, parece que la opinión vecinal no es homogénea.

«Nos ha sorprendido esta posición, nos parece un poco desafortunada», expresan desde la plataforma Som Part Alta. Si bien el grupo se muestra crítico delante de la ordenanza de terrazas, consideran que esta instalación concreta no les genera conflictos, de hecho muchos la ven como una posible solución a otra problemática: el asentamiento de personas sin techo. «Preferimos una ‘terrazita’ cuidada que volver a lo que teníamos», apuntan.

Según explican, los vecinos de la zona viven una situación «bastante desagradable», sobre todo durante el invierno. «No queremos criminalizar a estas personas, que no lo tienen fácil, pero concretamente hablamos de individuos que hacían sus necesidades en medio de la calle, en plena luz del día, y tampoco tenemos por qué presenciar eso», indican.

Responsabilidad de los locales

Así, los residentes tienen la esperanza de que el nuevo local evite un nuevo asentamiento, al menos durante las horas diurnas. «Entendemos que mantendrían la zona limpia, y no quedaría llena de colchones y suciedad», detallan. El espacio que ocupan las personas sin hogar es propiedad privada, hecho que limita la capacidad de intervención directa del Ayuntamiento. Al fin y al cabo, señalan, preferirían abordar otras prioridades. «En todos nos interesa proteger los espacios históricos. Somos patrimonio, sí, pero también somos barrio. Lo que reclamamos, por encima de todo, es encontrar el equilibrio y la convivencia entre vecindario, patrimonio y ocio,» manifiestan. «Nos preocupa más la invasión de las franquicias en el barrio, por ejemplo. Pronto desaparecerá el comercio local y quedarán únicamente tiendas de souvenirs y heladerias», lamentan.

Por su parte, el grupo municipal de ERC exige «la convocatoria inmediata y extraordinaria» de la Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Terrazas y Extensiones Comerciales y asegura que «el punto 2 del artículo 19 de la normativa actual ya contempla este tipo de regulación». También ha solicitado formalmente al alcalde el decreto de ocupación de vía pública del establecimiento.