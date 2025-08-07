La estación de autobuses de Tarragona adapta su horario de apertura para mejorar el servicio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La estación de autobuses de Tarragona de la plaza Imperial Tàrraco modificará sus horarios de apertura a partir del próximo 1 de septiembre con el fin de mejorar la atención a los usuarios del transporte interurbano durante la franja de primera hora de la mañana.

Actualmente, la estación abre a las 7 h y hasta las 23 h. Con el nuevo horario, las instalaciones abrirán a las 6.30 h y hasta las 22.30 h, hecho que permitirá garantizar la atención a las personas usuarias desde el inicio de las operaciones del día. Este ajuste busca optimizar el funcionamiento del servicio, garantizando una atención adecuada desde las primeras salidas de la mañana.

La medida se alinea con el objetivo de hacer más eficiente el funcionamiento de la estación y optimizar la adecuación del servicio a las franjas de mayor demanda.