La Diputació de Tarragona aprueba el incremento salarial del 0,5% para los cargos electos

Imagen de archivo de una sesión del Pleno de la Diputación de Tarragona de diciembre del 2024.Diputación

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputació de Tarragona aprobó, el pasado 1 de agosto, un incremento del 0,5% de las retribuciones de los miembros electos de la Corporación. Esta mejora salarial se suma a la subida del 2% que se produjo hace justo un año.

Estos aumentos vienen marcados por el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXII, un pacto alcanzado entre el Gobierno del Estado y los sindicatos CCOO y UGT en octubre del 2022. Este tenía como objetivo de modernizar el servicio público y abordar las actualizaciones salariales de los funcionarios.

Aquel mismo año, los sueldos de los empleados públicos se incrementaron un 3,5%; mientras que en el 2023 se volvieron a aumentar un 3,5%. En junio del 2024, el Consejo de Ministros dio luz verde a una nueva mejora del 2%, contemplando una subida adicional del 0,5% en función de la variación del IPC. Finalmente, se han dado las condiciones para que este plus se haga efectivo y, por lo tanto, se aplique con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 2024.

Estas actualizaciones no sólo afectan a los funcionarios, sino también los cargos electos. Así lo remarcan fuentes de la Diputación, que explican que el aumento retributivo aprobado la semana pasada es «igual que la del resto de trabajadores de la corporación y que viene mercado por el incremento de sueldos que ha marcado el Gobierno del Estado».

Unos 400 euros anuales

Esta mejora salarial supondrá un incremento de entre 250 y 440 euros anuales para los miembros electos del ente provincial. La presidenta pasará de los 89.729,96 euros brutos anuales a los 90.169,81. La retribución del vicepresidente primero será de 87.974,99 euros al año —429 más—, mientras que la vicepresidencia segundas y terceras cobrarán 82.799,99 euros anuales —403 más— y la vicepresidencia cuarta percibirá 80.730 euros —394 más—.

También se aumentará el sueldo de los presidentes de los organismos autónomos, que pasará de los 75.186,44 euros brutos anuales a los 75.555,01. Con respecto a los diputados, cobrarán 51.750 euros al año, 250 euros más que antes. El salario de los portavoces, así como de los presidentes y secretarios de grupo, será de 61.797,07 euros. En el caso de los cargos con dedicación parcial, la retribución máxima va de los 71.783,96 a los 41.198, 04 euros por año.

Modificación de crédito

Más allá de esta actualización de sueldos, el pleno de la Diputació también aprobó la modificación de crédito número 3 para el presente ejercicio del 2025, que supone un incremento presupuestario de más de un millón y medio euros. Entre las partidas, hay una de 51.566,69 euros para «retribuciones de los cargos electivos».

Por otra parte, se da de baja «por anulación» una partida de 68.929,19 euros en concepto de «asistencias cargos electivos». Este suplemento de crédito incluye varias subvenciones para ayuntamientos la provincia. Sin embargo, hay una partida de 500.000 euros que servirá para financiar la nueva línea de ayudas para los clubs deportivos que compitan a nivel estatal e internacional.