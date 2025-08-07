La Cucafera buscará princesa y caballero el 16 de agosto

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Cucafera de Tarragona ha vuelto a despertar atemorizando por las calles con sus mordiscos. Por eso es necesario buscar el valiente caballero que sea capaz de capturarla y la doncella/princesa que la pueda domesticar con sus buenas palabras, tal como indica la leyenda.

De esta manera se abre el Casting La Cucafera busca princesa y caballero 2025 que se llevará a cabo el sábado 16 de agosto a las 19h de la tarde en la plaza de las Cols en el marco de las Fiestas de Sant Magí 2025.

La prueba está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años de Tarragona, hace falta inscripción hasta el 11 de agosto a cucaferatgn@hotmail.com donde se facilitará el formulario y el poema que habrá que memorizar.