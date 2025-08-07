La 17.ª edición de la iMAGInada, preparada para calentar motores de cara a Sant Magí

Imagen de archivo de uno de los espectáculos celebrados en una edición anterior de la iMAGInada en los Jardines del Camp de Mart de Tarragona.Gerard Martí

Sant Magí en la ciudad de Tarragona no se entiende sin los conciertos, talleres y actividades que trae la iMAGInada a los Jardines del Camp de Mart en la previa de la Fiesta Mayor estival tarraconense. Este año, el festival vuelve con su 17.ª edición poniendo énfasis en las fronteras. Y tal como explica la misma asociación sociocultural, quieren visibilizar «cómo estas influyen en las vidas de todas y reivindica la fuerza colectiva para denunciar abusos y para defender el bien común».

La iMAGInada empezará mañana viernes 8 de agosto a las 19 h con la tradicional cercavila inaugural por diferentes calles del centro de la ciudad —acompañada de la música de la Batucada Engrescats- y se cerrará el domingo 10 de agosto con la música y danza de la Folkejada, a cargo del grupo del territorio That's all Folk.

Más allá de la apertura y el final del festival, sin embargo, la programación está conformada por talleres y actividades para todas las edades como el de creación de instrumentos —que se hace el sábado a las 11 h— o el de cuadros de arena del Senegal —que se hace el domingo a las 18.30 h.

A fin de que «todas las familias puedan disfrutar de la programación con comodidad y tranquilidad», este año la organización ha incorporado el Espai Nadó en el Escenari Cabaret. Un espacio facilitado por la maestra de educación infantil Mer Barro pensado «para observar, comprender y acompañar el desarrollo de los niños» y que ofrecerá a las familias un lugar de reflexión, «valorando el juego espontáneo el movimiento libre».

La iMAGInada, como cada año, también tendrá lugar por la mejor música y fiesta. La primera jornada cerrará con una sesión de funk, rumba, soul, flamenco y hip-hop a cargo de DJ Fonki Cheff. El plato fuerte, sin embargo, llegará la noche del sábado con el concierto de Roba Estesa.

El grupo tarraconense se despide de los escenarios después de más de diez años de trayectoria. Dirán adiós a su ciudad con un concierto en el festival que las vio crecer en sus orígenes. La actuación empezará a las 23 h en el escenario Plaça y está enmarcado en el programa del Festival Sota la Palmera.

Al acabar el concierto, en el Espai Cabaret será el turno de Paula Fitzz, un proyecto musical que combina R&B con influencias de electrónica y funk, y de la sesión de DJ Monsieur Gustave, que repasará diferentes géneros musicales, desde el disco hasta la cumbia.

Además de los conciertos nocturnos, también hay programado un concierto vermú de Nerea Bassart a las 13 h del sábado. La batería, cantando y compositora presentará su nuevo disco Sense casc, una interesante mezcla de soul, electrónica, urbano y rock, entre otros géneros.