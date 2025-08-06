Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Un hombre de 31 años ha sido detenido esta mañana del miércoles en el Mercado Central de Tarragona por un presunto delito de agresión sexual. Según ha adelantado el Diari de Tarragona, el detenido ha sido pillado in fraganti mientras grabava vídeos y hacía fotos con el móvil en los lavabos de mujeres ubicados en la calle Colom. Los hechos han pasado a las 09.50 hores.

Una de las vigilantes de seguridad ha acudido a la zona para pararlo, cuando este ha cogido a la trabajadora del pecho, causándole lesiones.

Otro vigilante ha llegado a la zona de los lavabos y ha retenido al agresor hasta que han llegado tres dotaciones de la Guardia Urbana.

El hombre ha sido detenido por un delito de agresión sexual y lesiones. El incidente ha generado mucha expectación ya que es una zona muy concurrida de la ciudad. Hasta el lugar también se ha desplazado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha trasladado a la trabajadora hasta el hospital. La mujer ya ha sido dada de alta.

Se da el caso que los vigilantes de seguridad han recibido desde hace días las quejas de varias mujeres que habrían estado víctimas de casos similares en los lavabos del Mercado Central. A raíz de la descripción facilitada por estas, esta mañana los vigilantes han detectado un hombre con las características descritas, el cual podría ser el presunto autor de los quejas recibidas. La Guardia Urbana de Tarragona ha confirmado que hace unos días ha recibido una denuncia formal por parte de una mujer que habría estado también víctima del detenido. La policía local ha abierto una investigación.