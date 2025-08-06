Las obras de la Ciudad de Reposo de Tarragona avanzan con la fase de derribo

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

La transformación de la Ciudad de Reposo y Vacaciones en un albergue juvenil avanza a buen ritmo. A principios de junio, se iniciaron los trabajos previos de unas obras que se alargarán hasta el verano del 2026. En los últimos días, la maquinaria ha puesto en marcha la fase de derribo, que afecta a una de las alas del edificio principal, donde antiguamente se alojaba el personal del complejo. Esta intervención costará más de 15 millones de euros. El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya costeará esta inversión a través de una subvención de los fondos europeos Next Generation. Eso sí, para no perder esta ayuda, la construcción del nuevo equipamiento tendrá que estar terminada antes de junio del próximo año.

El proyecto prevé la rehabilitación de siete de los dieciséis pabellones que hay en el complejo. El edificio principal se reducirá a la mitad a raíz de un informe de marzo del 2023 que pone de manifiesto el colapso de un techo y el riesgo de colapso de otros dos limítrofes. Por este motivo, se ha procedido a derribar la zona afectada. En la parte del inmueble que quedará de pie, habrá un comedor con capacidad para unos 440 comensales.

Por otra parte, se mejorarán los accesos a este edificio para garantizar la llegada de autocares. El futuro albergue juvenil, que dispondrá de 204 plazas, contará con una zona verde de 14.200 cuadrados, respetando la vegetación y los refugios de animales existentes. El proyecto también contempla la construcción de pistas deportivas en la parte central del complejo.

Con respecto a las pistas ya existentes, que quedan en la otro lado de la carretera N-340, pasarán en manos del Ayuntamiento de Tarragona. El consistorio y la Generalitat han acordado la mutación demanial de estas instalaciones, así como de la recepción del complejo, para que pasen a ser de titularidad municipal.

Imagen de las obras en la Ciudad del Repòs de Tarragona.Tjerk van der Meulen

