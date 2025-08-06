El Ayuntamiento de Tarragona rehabilita la impermeabilización de la cubierta del Palacio Ferial

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Empresa Municipal de Desarrollo Económico de Tarragona (EMDET, S. A.) está llevando a cabo la rehabilitación de la impermeabilización de la cubierta del Palacio Ferial, dado que existían algunas filtraciones de agua en la misma. El deterioro de la tela asfáltica impedía la colocación de placas fotovoltaicas tal como está previsto con el fin de conseguir mayor eficiencia energética e, incluso, destinar al Mercado Central de Tarragona el sobrante energético que se obtenga.

El ámbito de esta actuación de mejora es la cubierta de la nave principal del edificio del recinto ferial. Se trata de una cubierta de planta rectangular, plana, no transitable, con una única pendiente para la evacuación de las aguas en el sentido corto de la cubierta. La impermeabilización se ejecuta con un tratamiento de poliurea proyectada (membrana de poliuretano bicomponente). La nueva impermeabilización se coloca adherida sobre la impermeabilización existente.

La consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, y presidenta de EMDET, Montse Adan, ha añadido que «detectamos esta problemática y actuamos rápidamente para poder hacer realidad nuestro objetivo de mejora energética con placas fotovoltaicas. En breve serán una realidad y dotarán de energía al Palacio Ferial».

La rehabilitación de la tela asfáltica finalizará en los próximos días y tiene una duración de tres semanas. Está previsto que, aproximadamente, hacia el mes de octubre se inicie la colocación de las placas solares.

Las tareas de mejora de la cubierta del Palacio Ferial han contado con un presupuesto de 171.518,11 euros.