El Ayuntamiento de Tarragona desbroza más de 15 km de la red de caminos municipales

Este verano el Ayuntamiento de Tarragona está trabajando en la red de caminos públicos municipales. Desde la semana pasada se están llevando a cabo tareas de desbrozado en más de 15 km de caminos. Los trabajos cuentan con la autorización del Cuerpo de Agents Rurals y siguen todas las recomendaciones en cuanto a prevención de incendios forestales.

El objetivo de estos trabajos es que los usuarios, ya sean caminadores, deportistas o vehículos, no se encuentren con tramos de camino en malas condiciones que dificulten el paso y el acceso a viviendas y propiedades. El importe total de la actuación es de 7.500 € IVA incluido y está previsto que acabe la semana que viene.