La 45.ª Peonada Popular de Santa Tecla será el próximo 14 de septiembre

Tarragona Esports ya lo tiene todo a punto para la 45.ª edición de la Peonada Popular de Santa Tecla. La esperada cita deportiva que se celebra en el marco de la fiesta mayor de la ciudad, se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre y empezará a las 9.30 h desde el aparcamiento superior del centro comercial Parc Central. Organizada por Tarragona Esports, el acontecimiento vuelve este año a contar con el patrocinio de Parc Central y el aparcamiento superior del centro comercial será, por cuarto año consecutivo, el punto de salida y de llegada.

Las inscripciones para participar a esta cita deportiva, inclusiva y familiar estarán abiertas desde el 12 de agosto al 10 de septiembre a las 14 h y se tienen que hacer a través de este apartado web de Tarragona Esports. Como en las anteriores ediciones, la Peonada ofrecerá dos circuitos inclusivos: el largo, que tendrá 6,65 kilómetros y transcurrirá por el paseo de la Independencia, entre otras calles y avenidas principales de la zona como la rambla Presidente Francesc Macià; y el corto, de 2,72 kilómetros y que bordeará el Parc Central y la Tabacalera.

«Es una de las citas deportivas con más historia de la ciudad donde cada año participan en torno a un millar de personas», ha destacado el consejero de Deportes del Ayuntamiento de Tarragona, Mario Soler, durante la presentación del acontecimiento que se ha hecho este miércoles por la mañana. Soler ha recordado que se trata de una jornada «deportiva y familiar y que no es competitiva sino que lo más importante es participar». «Animamos a toda la ciudadanía a participar en esta tradicional cita que estamos convencidos de que volverá a ser un éxito», ha concluido.

Por su parte, el gerente de Parc Central Francisco Lambea, ha manifestado que «desde el 2022, cuando iniciamos nuestra colaboración como patrocinadores del acontecimiento, la Peonada se ha convertido en una cita fija para Parc Central. Es una gran oportunidad para sumarnos al espíritu festivo y deportivo de Santa Tecla y compartir una jornada saludable y participativa con toda la ciudad».

Los dorsales se podrán recoger los días 12 y 13 de septiembre al punto de atención al cliente del Parc Central. Al llegar a la meta, se obsequiará a los participantes con una camiseta conmemorativa, así como con diferentes comestibles de avituallamiento.