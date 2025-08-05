Tarragona tendrá una nueva residencia de estudiantes en la antigua Mutua de Accidentes

A la izquierda la fachada de la MATT; a la derecha, una imagen virtual de una de las habitaciones de la residencia.Tjerk van der Meulen / Cedida por Can Matt

Tarragona dispondrá este septiembre de una nueva residencia de estudiantes, situada en el antiguo edificio de la Mutua de Accidentes de Trabajo (MATT), en el número 23 de la avenida Estanislau Figueres. Esta, Can Matt, tendrá 58 plazas de habitaciones destinadas a estudiantes universitarios, aunque también contará con un servicio de apartamentos independientes para jóvenes profesionales en formación, como es el caso de médicos residentes, investigadores, o estudiantes en programas de posgrado entre otros.

El histórico edificio abrirá oficialmente sus puertas el 1 de septiembre, aunque el inmueble ya hace unas semanas que recibe visitas concertadas. Las obras para esta nueva residencia arrancaron durante el invierno, habiendo obtenido la licencia este febrero, y se completarán en otoño, ya que según explican desde la empresa de coliving, todavía se están finalizando los trabajos en la planta baja, que acogerá un Business Center. Este dispondrá de espacios de coworking y salas de reunión polivalentes, y será independiente y accesible durante las 24 horas del día.

El edificio dispondrá de 58 plazas y abrirá las puertas este septiembre.Can Matt

Las zonas residenciales, en cambio, sí que se encuentran terminadas. Estas incluyen habitaciones individuales y dobles, con baño privado, escritorio, nevera, climatización y luz natural. También cuentan con cocina compartida, sala de estudios y puntos de lavado, así como de un espacio lúdico en la terraza.

Esta será la primera residencia de Can Matt, y de momento la única. Así y todo, fuentes de la empresa avanzan que tienen previsto aterrizar en nuevas ciudades universitarias. De hecho, apuntan, muy pronto anunciarán su próxima apertura.

464 plazas en Tarragona

Con esta nueva incorporación, Tarragona dispondrá de 464 plazas de residencias universitarias. Hasta ahora, en la ciudad había cuatro alojamientos de este tipo: la Residencia Universitaria Sant Jordi (175 plazas) y la Residencia Tarragona Mediterrani (160), ambas adscritas a la Universidad Rovira i Virgili; la residencia AiE Tarragona (68 plazas); y las Llars DGL, con un piso de tres habitaciones.

«Tenemos una alta demanda, sobre todo de estudiantes extranjeros», aseguran desde Can Matt. Además, señalan, el perfil es variado, procedente de diferentes grados y campus universitarios de la ciudad, e incluso de Reus. Afirmaciones que no sorprenden cuando se tiene en cuenta la cantidad de alumnos que llegan cada septiembre a Tarragona para cursar sus estudios universitarios. El curso pasado, la URV rompía su propio récord por segundo año consecutivo, registrando la cifra más alta de matriculados de su historia, con más de 13.000 estudiantes de grado.

Un edificio histórico protegido

Una de las peculiaridades de esta nueva residencia es su ubicación, que es ni más ni menos que un edificio histórico protegido como Bien Cultural de Interés Local. La Mutua de Accidentes de Trabajo de Tarragona es una obra neoclásica, construida durante los años 50 y diseñada por el arquitecto Antonio Pujol Sevil. Su fachada fue restaurada en el año 2019, y esta mantiene su aspecto original.