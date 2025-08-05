Port Tarragona instala seis nuevos puntos de hidratación dentro del recinto portuario

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Autoridad Portuaria de Tarragona ha instalado recientemente seis nuevos puntos de hidratación dentro del recinto portuario. La medida busca facilitar el acceso al agua potable a todas aquellas personas que desarrollan su actividad al aire libre, especialmente ante olas de calor y periodos prolongados de altas temperaturas. Estos seis nuevos puntos de agua potable se suman a los cuatro ya existentes, de manera que todas las zonas del recinto portuario cuentan con fuentes de agua de boca. Con esta medida, la Autoridad Portuaria refuerza la protección del personal ante episodios de calor extremo, mejorando las condiciones de trabajo.

Los seis nuevos puntos de hidratación se han repartido estratégicamente por el puerto con el objetivo de facilitar la hidratación constante de las personas trabajadoras y minimizar el riesgo de golpes de calor u otras afectaciones derivadas de la exposición a altas temperaturas. Esta actuación responde al compromiso de la Autoridad Portuaria de Tarragona con el bienestar del conjunto de personas que acceden diariamente o de manera puntual en el recinto portuario para desarrollar su actividad profesional.

Las nuevas fuentes de agua potable se han ubicado en el exterior de la caseta del guardamuelles del Muelle de Cantàbria; anexo al PCF (Puesto de Control Fronterizo), en el Muelle de Andalusia; en el aparcamiento del Centro de Acreditaciones; en la zona del depósito de bombardeo del Muelle de Aragó; cerca del nicho 118 del Muelle de Aragó; y en la zona ajardinada del Muelle de Balears. Todos ellos están señalizados con carteles que destacan que el agua que dispensan es agua de boca.

Mapa de las ubicaciones de los puntos de hidratación.Port de Tarragona

Estos nuevos puntos de hidratación se suman a las cuatro fuentes ya existentes. Estas se ubican en el Muelle de Costa, junto al Serrallo; en el vial del Mar, entre las sedes de la APT y el Club Náutico; en el Km0 y en el Far de la Banya. Todas ellas están pensadas a dar respuesta a las necesidades derivadas de los usos sociales del espacio portuario. Ahora, con los nuevos puntos de agua potable, quedan cubiertas también las necesidades relacionada con la actividad laboral en que se lleva a cabo dentro del Port.