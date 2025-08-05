Los partidarios de Garreta quieren una «renovación sin hipotecas» de ERC en Tarragona

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Creado: Actualizado:

El ‘Grup de militants en suport de Saül Garreta’ ya calienta motores de cara a las primarias que vivirá Esquerra Republicana de Catalunya en Tarragona en las próximas semanas. «Hemos llegado hasta aquí para romper esta dinámica, que ahora mismo le sirve en bandeja la victoria en las próximas elecciones municipales al PSC, nuestro principal rival electoral», recalcan en un manifiesto enviado ayer tarde.

Los partidarios de Saül Garreta, expresidente del Port y que anunció el pasado mes de febrero que se postularía como alcaldable de ERC, plantean una «renovación» del partido. «El empuje que llevó a ERC a gobernar la ciudad se ha diluido», denuncian.

En el manifiesto, dirigido a la militancia republicana, subrayan que «hay que hacer que la ciudadanía vuelva a confiar en ERC». El partido «se ha ido alejando de la ciudadanía y es prioritario que reconectemos. ERC necesita una renovación en Tarragona si quiere aspirar a ser relevante en la política municipal», indica el mismo Garreta en declaraciones a Diari Més.

Según el expresidente del Port, «el objetivo es recuperar la alcaldía» y «para conseguirlo tenemos que llegar al máximo de sectores de la sociedad». «Contamos con todo el mundo y tenemos voluntad de acuerdo y máximo respeto para los compañeros y el exalcalde Pau Ricomà», recalca.

«Sin hipotecas»

La candidatura de Garreta estará formada por «ciudadanos, trabajadoras y trabajadores, profesionales liberales de varios ámbitos en activo de Tarragona, en contacto directo con la realidad social, económica y cultural, y con capacidad para empatizar con el conjunto de la ciudadanía». Además, subrayan que plantean una «renovación» con «protagonistas nuevos, ilusión nueva y sin hipotecas con nadie».

Hay que recordar que el consejero de ERC en el Ayuntamiento, Xavi Puig, ya presentó también su candidatura como alcaldable de ERC hace unos meses. La portavoz del grupo municipal, Maria Roig, le acompaña en el proyecto, que simboliza la continuidad del legado de Pau Ricomà. Según detalla Garreta, en caso de que ganara, ya ha ofrecido a Puig que entre en la lista.

Por su parte, Xavi Puig manifiesta que «hace unas semanas, en persona y delante de los órganos del partido, ofrecí a Saül la posibilidad de que se pusiera en disposición del proyecto republicano en Tarragona para cerrar filas y remar juntos y no quiso». Además, Puig anima a los partidarios de Garreta a «que hagan las campañas que quieran en clave interna, más que a través de los medios» por «respeto al partido y a nuestra militancia».

«Más militantes que nunca»

Por otra parte, desde el grupo de militantes en apoyo de Garreta, hacen gala de la lluvia de altas que ha vivido la sección local de ERC en Tarragona. Según detallan, en los últimos tres meses ha habido un centenar de incorporaciones. Las primarias tendrán lugar entre finales de septiembre y principios de octubre.