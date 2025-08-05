El nuevo Hospital Viamed Tarragona ya tiene fecha de apertura

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El nuevo Hospital Viamed Tarragona entrará en funcionamiento el próximo 11 de agosto y empezará a recibir a los primeros pacientes. La puesta en marcha del hospital supone un paso adelante para la atención sanitaria a la provincia, contribuyendo a posicionar el territorio como referente en materia de salud.

El viernes 8 de agosto, el Hospital Viamed Tarragona abrirá las puertas para iniciar la actividad interna, el sábado 9 de agosto entrará en funcionamiento el área de Urgencias y se trasladarán los pacientes hospitalizados. A partir del próximo lunes 11 de agosto, se llevarán a cabo todas las actividades programadas: consultas, cirugías, radiología y análisis clínicos.

Se trata de un hospital altamente innovador, destinado a ofrecer una amplia cartera de especialidades médicas y quirúrgicas en el ámbito privado bajo un modelo de atención integral. Cuenta con tecnología de última generación y un diseño cuidadosamente pensado para favorecer el bienestar y la comodidad del paciente, garantizando la privacidad en las áreas más sensibles.

El Hospital Viamed Tarragona dispondrá de urgencias 24 horas con circuitos diferenciados para adultos y pediatría, más de 40 consultas externas organizadas por especialidades, hospital de día oncológico, sala de hemodinámica, área de hospitalización con 96 habitaciones individuales y un servicio completo de diagnóstico por la imagen. El bloque quirúrgico estará formado por 11 quirófanos, al lado de la Unidad de Cuidados Intensivos.

En el hospital se dará respuesta integral a las diferentes patologías, incluidas las de alta complejidad, con equipamientos de última generación y equipos médicos multidisciplinares. Esta cobertura integral permitirá a los pacientes acceder a diagnósticos, tratamientos y seguimiento clínico en un mismo espacio.