Salud
El nuevo Hospital Viamed Tarragona ya tiene fecha de apertura
Este viernes el centro abrirá las puertas para iniciar la actividad interna, mientras que el área de Urgencias entrará en funcionamiento el sábado
El nuevo Hospital Viamed Tarragona entrará en funcionamiento el próximo 11 de agosto y empezará a recibir a los primeros pacientes. La puesta en marcha del hospital supone un paso adelante para la atención sanitaria a la provincia, contribuyendo a posicionar el territorio como referente en materia de salud.
El viernes 8 de agosto, el Hospital Viamed Tarragona abrirá las puertas para iniciar la actividad interna, el sábado 9 de agosto entrará en funcionamiento el área de Urgencias y se trasladarán los pacientes hospitalizados. A partir del próximo lunes 11 de agosto, se llevarán a cabo todas las actividades programadas: consultas, cirugías, radiología y análisis clínicos.
Se trata de un hospital altamente innovador, destinado a ofrecer una amplia cartera de especialidades médicas y quirúrgicas en el ámbito privado bajo un modelo de atención integral. Cuenta con tecnología de última generación y un diseño cuidadosamente pensado para favorecer el bienestar y la comodidad del paciente, garantizando la privacidad en las áreas más sensibles.
El Hospital Viamed Tarragona dispondrá de urgencias 24 horas con circuitos diferenciados para adultos y pediatría, más de 40 consultas externas organizadas por especialidades, hospital de día oncológico, sala de hemodinámica, área de hospitalización con 96 habitaciones individuales y un servicio completo de diagnóstico por la imagen. El bloque quirúrgico estará formado por 11 quirófanos, al lado de la Unidad de Cuidados Intensivos.
En el hospital se dará respuesta integral a las diferentes patologías, incluidas las de alta complejidad, con equipamientos de última generación y equipos médicos multidisciplinares. Esta cobertura integral permitirá a los pacientes acceder a diagnósticos, tratamientos y seguimiento clínico en un mismo espacio.