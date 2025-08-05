La EMT abre tres procesos de selección para nuevos puestos de trabajo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) ha abierto este martes tres procesos selectivos para reforzar su estructura organizativa y seguir avanzando en la mejora de los servicios de movilidad y aparcamiento en la ciudad. Hoy se han publicado las convocatorias en el BOPT y el plazo de admisión de solicitudes es de 10 días hábiles desde el día siguiente de la publicación, por lo tanto, hasta el próximo jueves 21 de agosto.

Uno de los procesos de selección es para crear una bolsa de trabajo para Jefe de Negociado de Transportes, con el objetivo de disponer de profesionales cualificados que contribuyan a mantener la eficiencia y la capacidad técnica del área de Recursos Humanos en un entorno dinámico.

También se ha abierto un proceso por una plaza de Jefe de Área de Atención al Cliente de Aparcamientos, una figura clave para garantizar un servicio próximo y eficiente a la ciudadanía, con responsabilidades en la gestión de la atención al público y la coordinación de equipos, de acuerdo a la estrategia de la EMT.

El último de los procesos está por una plaza de Jefe de Servicios del Área Comercial de Aparcamientos, destinada a liderar la estrategia comercial y la relación con clientes y proveedores de acuerdo con la estrategia de la EMT.

Las bases de participación de cada uno de estos procesos se encuentran disponibles en la sede electrónica de la EMT, dentro del apartado de Procesos de selección, y también pueden consultarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Tarragona.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de las convocatorias en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT). Las personas interesadas tendrán que seguir las instrucciones que se detallan en las bases para formalizar su inscripción.

Con esta convocatoria, la EMT reafirma su compromiso con una gestión pública transparente, profesional y orientada a la excelencia en el servicio a la ciudadanía. La incorporación de nuevos perfiles contribuirá a reforzar la calidad, la innovación y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos que gestiona la empresa.