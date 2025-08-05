Detenido un vecino de Tarragona por tres robos en una empresa de la población aragonesa de Monzón

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años, vecino de Tarragona, como presunto autor de un delito contra el patrimonio por tres robos en una empresa de la población aragonesa de Monzón (Huesca). El encargado del negocio denunció que había sufrido tres hurtos entre el 20 de junio y el 16 de julio.

El individuo entraba en las instalaciones con su vehículo particular, sin hacer uso de la fuerza, y se llevaba material metálico de construcción, gasóleo y herramientas. El valor de todo el material robado es de 30.890 euros. La detención se llevó a cabo el pasado 30 de julio y el arrestado ha quedado en libertad con cargos después de pasar a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Monzón.