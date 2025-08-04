Diari Més

La Terminal de Cruceros de Tarragona, referente internacional de arquitectura portuaria

El edificio ha sido reconocido por algunos de los certámenes arquitectónicos e industriales más prestigiosos del mundo

Imagen de la Terminal de Cruceros de Tarragona Cruise Port.

Imagen de la Terminal de Cruceros de Tarragona Cruise Port.Cedida

La nueva Terminal de Cruceros de Tarragona Cruise Port, operada por Global Puertos Holding y ubicada en el Muelle de Balears, se ha convertido en un referente internacional de diseño arquitectónico, construcción sostenible e innovación industrializada. Este equipamiento, inaugurado en 2024, no sólo ha mejorado la experiencia de cruceristas y operadores, sino que ha atraído la atención de la comunidad internacional por su calidad, eficiencia y sensibilidad con el territorio.

Desde su puesta en marcha, la terminal ha sido reconocida por algunos de los certámenes arquitectónicos e industriales más prestigiosos del mundo:

  • Advanced Architecture Awards 2025 – Finalista: Reconocimiento a la innovación y transformación arquitectónica, otorgado durante REBUILD 2025 en IFEMA Madrid.
  • Offsite Awards (Reino Unido) – Finalista: International Project of the Year. Premios dedicados a la arquitectura industrializada de excelencia.
  • Design Educates Awards – Mención honorífica en arquitectura. El jurado, presidido por el premio Pritzker Toyo Ito, ha destacado su valor pedagógico y emocional.
  • Seatrade Cruise Awards 2025 – Finalista: International Project of the Year. Reconocimiento internacional dentro del sector crucerístico.

Características

La Terminal de Cruceros de Tarragona Cruise Port ha sido diseñada por el arquitecto Juan Manuel Rojas y su equipo en Hombre de Piedra Arquitectos, bajo la dirección técnica de David Corbella de Global Ports Holding. Esta presenta una arquitectura inspirada en los mosaicos romanos de Tarraco y en el quebradizo modernista, con una cubierta que genera una identidad visual reconocible desde el mar.

La arquitectura industrializada modular off-site proyectada para esta terminal utiliza una geometría no ortogonal para facilitar el tráfico de pasajeros y permitir la adaptación fácil de la edificación a futuras necesidades. Los ángulos abiertos de esta geometría favorecen los flujos de pasajeros. La modularitat permite una evolución coherente a lo largo del tiempo con fácil ampliación o desmontaje. Esta geometría representa, además, una victoria del mundo submarino orgánico sobre la dureza de hormigón de los puertos convencionales.

Esta ejecución ha permitido reducir en un 60% las emisiones de CO₂ y en un 55% los residuos durante la fase de construcción. Es una infraestructura totalmente desmontable, reciclable y escalable, con un compromiso claro por la sostenibilidad y la eficiencia energética.

La terminal cuenta con una superficie de 2.200 m² y puede atender hasta cuatro cruceros simultáneos gracias a la línea de atraque de 759 metros. El espacio está pensado para optimizar el tráfico de pasajeros y garantizar una operativa cómoda y rápida.

En los próximos años, está previsto la puesta en marcha del sistema Onshore Power Supply (OPS) por parte del Port de Tarragona, que permitirá en los barcos conectarse a la red eléctrica mientras están atracados, eliminando las emisiones derivadas del funcionamiento de los motores auxiliares.

Proyección de futuro e impacto en el territorio

Con más de 136.000 pasajeros recibidos durante el 2024, Tarragona Cruise Port se consolida como un referente en el sector y afronta las próximas temporadas con excelentes perspectivas de crecimiento. La nueva infraestructura da apoyo a un modelo de desarrollo turístico sostenible y equilibrado territorialmente, que favorece no sólo la ciudad de Tarragona, sino también otras destinaciones de interés dentro de la comarca, generando un impacto positivo al conjunto del territorio.

