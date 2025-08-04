República Dominicana, interesada en exportar fruta, ron o puros a través de Tarragona

Los representantes del país caribeño han conocido las soluciones logísticas que ofrece el puerto tarraconense para la entrada en la península y en el continente europeo de sus productos más emblemáticos.Port de Tarragona

Empresas de República Dominicana estudian que el Port de Tarragona sea la puerta de entrada a Europa de su fruta tropical, café, cacao, ron o cigarros, y una delegación del gobierno del país caribeño ha visitado las instalaciones portuarias para reunirse con su presidente, Santiago Castellà.

Según ha informado este lunes el Port de Tarragona, durante la reunión, de que se produjo el viernes pasado, la viceministra del Ministerio Administrativo de la Presidencia de República Dominicana, Scarlet Benzán, y el cónsul en Barcelona, Antonio Gómez, trasladaron a Castellà la necesidad de sus compañías de buscar «socios logísticos» para introducir sus productos en Europa y su voluntad de buscar «oportunidades de negocio» con el Port de Tarragona.

El enclave tarraconense es una de las principales puertas de entrada de fruta tropical -bananas, piñas o kiwis- en la península ibérica a través de las instalaciones de la empresa Fruport en el muelle de Reus (Baix Camp), y su potencial aumentará con la puesta en marcha de la futura terminal intermodal de Guadalajara-Marchamalo.

Durante el encuentro también acordaron poner en valor la figura del tarraconense Miquel Ballester, comerciante de azúcar que acompañó a Cristóbal Colón en su último viaje y se estableció en República Dominicana, y la historia del cual está incluida en el Museo del Port.