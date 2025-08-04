ERC reclama proteger los porches de la calle Merceria de la ocupación por terrazas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo municipal de ERC en Tarragona exige la convocatoria inmediata y extraordinaria de la Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Terrazas y Extensiones Comerciales ante la creciente preocupación por la ocupación del espacio público de debajo los porches de la calle Merceria.

Los republicanos reclaman que la comisión se reúna de manera urgente con el objetivo de modificar a la ordenanza vigente con el fin de incorporar explícitamente este espacio a los lugares donde queda prohibido instalar terrazas. El grupo municipal recuerda que el punto 2 del artículo 19 de la normativa actual ya contempla este tipo de regulación y considera prioritario asegurar la preservación y la accesibilidad de este elemento emblemático del patrimonio urbano.

Al mismo tiempo, ERC ha solicitado formalmente al alcalde el decreto de ocupación de vía pública que autoriza a una terraza en el número 10 de la misma calle y que afecta directamente en el espacio de paso de debajo los porches, un hecho que ha provocado la indignación del vecindario de la Parte Alta.

Maria Roig, portavoz del grupo municipal de ERC, afirma que «es imprescindible actuar de manera coordinada y urgente con el fin de proteger los espacios históricos y garantizar la convivencia vecinal, poniendo fin a posibles irregularidades en el uso de la vía pública». La petición de una comisión extraordinaria de la Ordenanza de Terrazas quiere garantizar la máxima transparencia, rigor y compromiso con el patrimonio de la ciudad.