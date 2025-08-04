Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El dique de Llevant del Port de Tarragona será el escenario, este jueves, 7 de agosto del reto solidario 50-50-50 impulsado por el atleta Sergio Turull (@pitufollow). Turull se propuso correr 50 kilómetros diarios durante 50 días consecutivos en las 50 provincias españolas con una finalidad: recaudar fondos para la Fundación Juegaterapia, que da apoyo a niños que sufren cáncer y a sus familias.

Su paso por la provincia de Tarragona se llevará a cabo en el Km0 del Port el próximo jueves por la mañana. Todas las personas que quieran sumarse a la prueba podrán hacerlo y acompañar a Sergio Turull haciendo el recorrido completo o bien parcialmente.

Sergio Turull conocido en redes como «Pitufollow», es un corredor de carreras de ultradistancia de renombre como la Spartathlon, la Marathon des Sables, UTMB, etc. y también creador de contenidos con más de medio millón de seguidores. El pasado 22 de junio, inició en Tenerife el proyecto solidario 50-50-50, un desafío que consiste en correr 50 kilómetros diarios durante 50 días consecutivos en 50 provincias de España, sumando así un total de 2.500 kilómetros en su llegada el día 10 de agosto a Barcelona.

El reto tiene como finalidad recaudar 100.000 euros que se destinarán a la Fundación Juegaterapia con el fin de dar apoyo en la planta de oncología infantil del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. La misión de esta fundación es crear espacios de recreo para que la estancia de los niños con cáncer sea lo más soportable, amena y humana posible. Las donaciones se pueden realizar desde la plataforma oficial del proyecto www.migranodearena.org.

El punto de encuentro en Tarragona será este 7 de agosto en las 8:30 AM en la rotonda de acceso al dique de Llevant, desde donde se dará salida a las 10 vueltas del circuito de 5 km.

Imagen del circuito que se recorrerá en el Port de Tarragona.@proyecto505050

Una experiencia compartida

El año pasado, el atleta ya recaudó más de 58.000 euros recorriendo la costa Mediterránea desde Tarifa hasta el Cap de Creus (1.500 km en 23 días) con el mismo propósito: ayudar a los niños con cáncer.

Este año su proyecto invita personas de todas partes a añadirse en diferentes puntos del camino, convirtiendo el reto en una experiencia compartida. Correr, en este contexto, es mucho más que deporte: es un gesto de compromiso y solidaridad. Este reto 50-50-50 no es sólo una prueba de esfuerzo personal, sino también una manera creativa y colectiva de sumar voluntades por una causa que nos toca a todos. El proyecto cruza mucho más que paisajes: recurre historias, emociones y realidades que nos conectan.

Los 50 km diarios siempre se hacen en un circuito determinados y accesibles a todo el mundo que se puede consultar desde la cuenta de Instagram del reto. En muchas ciudades hay invitados especiales, influencers o personalidades.

Documental

Además, este reto quiere hacer llegar su voz todavía más lejos. Cada etapa es registrada y compartida a través de las redes sociales, con vídeos, imágenes y reflexiones que permiten seguir el día a día del viaje. También se prevé la creación de un documental que recoja toda la experiencia.

El proyecto 50-50-50 quiere inspirar, sensibilizar y transformar. Porque cada paso cuenta, y cada kilómetro suma en el camino cabe a un sistema sanitario más humano, más accesible y con más esperanza para todo el mundo.