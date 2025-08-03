Todos los actos de las Fiestas de Sant Roc de Tarragona 2025

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Del 9 en el 16 de agosto, las calles del Cos del Bou y la baixada de la Pescateria vuelven a vestirse de fiesta para celebrar la 181.ª edición de las tradicionales Fiestas de Sant Roc. Este año, la cita es doblemente especial con la conmemoración de los 200 años de los Gegants Vells de Tarragona y del Cos del Bou, y el 40.º aniversario del Drac de Sant Roc, así como los 25 años del Drac Petit.

9 de agosto Sábado

18 h – Encuentro de Gigantes por el 200.º aniversario: El inicio de las fiestas vendrá marcado por un gran encuentro de gigantes para celebrar los dos siglos de historia de los Gigantes Vells. Participarán grupos de renombre de todo el país, como los Gigantes de la Villa de Gracia, los de Sabadell , los Gigantes Cristianos de Tortosa , los Negritos y Moros de Tarragona, y, evidentemente, los homenajeados: los Gigantes Vells y del Cos del Bou de Tarragona

23 h – Concierto de Vergüenza Ajena : con PD Petardeig para cerrar la fiesta

13 de agosto Miércoles

19 h – Inicio oficial de las fiestas con el Cañón

19.10 h – Pregón a cargo de Francesc d'Assís Garcia Segarra en el local de la Colla Jove

21.30 h – Cena de hermandad en la calle

14 de agosto Jueves

17.30 h – Plantada de Gegants

18.00 h – Pasacalle de inicio de fiestas. Itinerario: Cos del Bou, pl. de la Font, Sant Fructuós , Rambla Vella, Comte de Ríos, Rambla Nova, Sant Agustí , Rambla Vella, Portalet , pl. de la Font, Cos del Bou y Baixada Pescateria.

20.00 h – Plantada de los elementos invitados

21.00 h – Correfoc de Dracs Petits. Itinerario: Cos del Bou, Baixada Misericordia, c. Major , pl. de las Cols, pl. Fòrum , c. Santa Anna, pl. del Rei, Baixada Pescateria.

15 de agosto Viernes

9.00 h – Encuentro de coleccionistas de placas de cava

12.00 h – Paseo de la imagen de Sant Roc , acompañada de Grallers Tocaferro y ofrenda floral

, acompañada de y ofrenda floral Colocación de la Bandera del barrio en el local de la Asociación Gitana de Tarragona

13.00 h – Concierto vermú con Grallers Tocaferro

17.30 h – Plantada de elementos festivos

18.00 h – Cercavila de la Vigília. Recorrido: Cos del Bou, Baixada Pescateria, Sant Hermenegild , pl. del Rey, Santa Anna , pl. del Fòrum, Mercería, Major, la Nau, Baixada Pescateria y vuelta

19.30 h – Diada Castellera

23.00 h – Concierto del grupo SODI

24.00 h – Verbena con la orquesta Frik Rock y JL Deejay

16 de agosto Sábado

8.00 h – Madrugadas con el Canó y gralleros

10.30 h – Plantada de Gegants

11.00 h – Ida a Oficio: Con todo el séquito y cocas para bendecir. Itinerario: Cuerpo del Buey, pl. de la Fuente, c. Salines,c. Tras Sant Domènec , Rambla Vieja, Iglesia de Sant Francesc .

11.30 h – Oficio religioso y bendición de cocas

12.15 h – Vuelta de Oficio. Itinerario: Rambla Vella, Vía del Imperi Romà, Portal del Roser , pl. Pallol , Cavallers , la Nave, Baixada Pescateria, Cos del Bou. Con baile final de gegants y capgrossos

13.00 h – Concierto vermú con la Xaranga Tocabemolls

18.00 h – Fiesta infantil con talleres, chocolatada y actividad « Lleva el Drac por un día»