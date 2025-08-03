Fiestas
Todos los actos de las Fiestas de Sant Roc de Tarragona 2025
Del 9 al 16 de agosto, el Cos del Bou y la Baixada de la Pescateria se visten de fiesta con encuentros de gigantes, correfuegos, verbenas y reconocimientos
Del 9 en el 16 de agosto, las calles del Cos del Bou y la baixada de la Pescateria vuelven a vestirse de fiesta para celebrar la 181.ª edición de las tradicionales Fiestas de Sant Roc. Este año, la cita es doblemente especial con la conmemoración de los 200 años de los Gegants Vells de Tarragona y del Cos del Bou, y el 40.º aniversario del Drac de Sant Roc, así como los 25 años del Drac Petit.
9 de agosto
- 18 h – Encuentro de Gigantes por el 200.º aniversario: El inicio de las fiestas vendrá marcado por un gran encuentro de gigantes para celebrar los dos siglos de historia de los Gigantes Vells. Participarán grupos de renombre de todo el país, como los Gigantes de la Villa de Gracia, los de Sabadell, los Gigantes Cristianos de Tortosa, los Negritos y Moros de Tarragona, y, evidentemente, los homenajeados: los Gigantes Vells y del Cos del Bou de Tarragona
- 23 h – Concierto de Vergüenza Ajena: con PD Petardeig para cerrar la fiesta
13 de agosto
- 19 h – Inicio oficial de las fiestas con el Cañón
- 19.10 h – Pregón a cargo de Francesc d'Assís Garcia Segarra en el local de la Colla Jove
- 21.30 h – Cena de hermandad en la calle
14 de agosto
- 17.30 h – Plantada de Gegants
- 18.00 h – Pasacalle de inicio de fiestas. Itinerario: Cos del Bou, pl. de la Font, Sant Fructuós, Rambla Vella, Comte de Ríos, Rambla Nova, Sant Agustí, Rambla Vella, Portalet, pl. de la Font, Cos del Bou y Baixada Pescateria.
- 20.00 h – Plantada de los elementos invitados
- 21.00 h – Correfoc de Dracs Petits. Itinerario: Cos del Bou, Baixada Misericordia, c. Major, pl. de las Cols, pl. Fòrum, c. Santa Anna, pl. del Rei, Baixada Pescateria.
- 24.00 h – Verbena popular con D'Spoilers y DJ Pubilla
15 de agosto
- 9.00 h – Encuentro de coleccionistas de placas de cava
- 12.00 h – Paseo de la imagen de Sant Roc, acompañada de Grallers Tocaferro y ofrenda floral
- Colocación de la Bandera del barrio en el local de la Asociación Gitana de Tarragona
- 13.00 h – Concierto vermú con Grallers Tocaferro
- 17.30 h – Plantada de elementos festivos
- 18.00 h – Cercavila de la Vigília. Recorrido: Cos del Bou, Baixada Pescateria, Sant Hermenegild, pl. del Rey, Santa Anna, pl. del Fòrum, Mercería, Major, la Nau, Baixada Pescateria y vuelta
- 19.30 h – Diada Castellera
- 23.00 h – Concierto del grupo SODI
- 24.00 h – Verbena con la orquesta Frik Rock y JL Deejay
16 de agosto
- 8.00 h – Madrugadas con el Canó y gralleros
- 10.30 h – Plantada de Gegants
- 11.00 h – Ida a Oficio: Con todo el séquito y cocas para bendecir. Itinerario: Cuerpo del Buey, pl. de la Fuente, c. Salines,c. Tras Sant Domènec, Rambla Vieja, Iglesia de Sant Francesc.
- 11.30 h – Oficio religioso y bendición de cocas
- 12.15 h – Vuelta de Oficio. Itinerario: Rambla Vella, Vía del Imperi Romà, Portal del Roser, pl. Pallol, Cavallers, la Nave, Baixada Pescateria, Cos del Bou. Con baile final de gegants y capgrossos
- 13.00 h – Concierto vermú con la Xaranga Tocabemolls
- 18.00 h – Fiesta infantil con talleres, chocolatada y actividad «Lleva el Drac por un día»
- 22.30 h – Plantada de las bestias de fuego
- 23.00 h – Traca final y Correfuego del Drac de Sant Roc. Con recorrido: Cuerpo del Buey, Bajada Pescadería, la Nave, Mayor, Bajada Misericordia y retorno. El Drac será llevado por antiguos portadores vinculados a la entidad.
- 24.00 h – Verbena final con PD Pelacanyes y sorpresa especial