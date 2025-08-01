Las obras de rehabilitación de la Necrópolis inhabilitará dos carriles de la avenida Ramón y Cajal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Necrópolis Paleocristiana de Tàrraco está inmersa en un proceso de rehabilitación integral que supondrá una transformación del espacio y del entorno. El lunes 4 de agosto se inicia una fase en la cual está previsto que en la avenida Ramón y Cajal se amplíen las aceras de los 3 metros actuales a los 6 metros para facilitar así el paso de los peatones. Aparte, en el paseo de la Independència también se actuará en la acera provisional.

Esta actuación requiere la ocupación de la vía pública y eso comportará un cambio en la movilidad en el tramo de la avenida Ramón y Cajal 82-84. En este punto de la vía se inhabilitarán durante 6 meses los dos carriles de circulación en dirección centro ciudad, pero se habilitará un carril de entrada y uno de salida de la ciudad.

Está previsto que el lunes que viene, a las 8 h, empiecen los trabajos de pintura de la señalización horizontal y la colocación de la señalización vertical. Mientras duren estos trabajos, la avenida Ramón y Cajal, en sentido salida de la ciudad, quedará corte al tráfico a la altura de Vidal y Barraquer. En este punto, todo el tráfico se desviará hacia Vidal i Barraquer para poder facilitar estas tareas. Una vez acabadas, ya se abrirá el tráfico en los dos sentidos de la circulación, teniendo en cuenta que sólo habrá un carril para cada sentido.