Junts per Tarragona defiende el nuevo contrato de la limpieza: «Tarragona no podía esperar más»

Tarragona contará con un nuevo contrato de limpieza después de años de servicio obsoleto e insuficiente. Desde el grupo municipal de Junts por Tarragona celebran que, finalmente, se haya aprobado el nuevo servicio, que consideran imprescindible para la ciudad. «Tarragona no podía esperar más», ha asegurado al portavoz del grupo, Jordi Sendra.

Los Juntaires han reivindicado su actitud «responsable» durante todo el proceso, confiando en el trabajo de los técnicos municipales y dando apoyo al gobierno en todas las fases del procedimiento. Según Sendra, «otros grupos han priorizado su propio interés, utilizando la suciedad para criticar el gobierno y poniéndose de perfil cuando hacía falta responsabilidad. Nosotros no.»

Juntos mantiene que su posicionamiento ha estado claro desde el primer momento. Consideran que Tarragona hacía años que sufría un servicio de limpieza ineficiente, que no llegaba a todos los barrios y que hacía falta una renovación urgente. «Queremos una Tarragona limpia cuanto antes mejor», ha dicho Sendra.

A pesar de dar apoyo al nuevo contrato, Juntos avisa que mantendrá su exigencia para que el servicio adjudicado se cumpla íntegramente. Exigen que se renueve la flota, tal como prevé el nuevo contrato, y que los resultados sean visibles en la calle. «Tarragona ya ha perdido demasiado tiempo», ha concluido al portavoz.