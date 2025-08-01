Un herido en una pelea entre cuatro personas en la plaza Ponent de Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Las redes sociales se han hecho eco de una pelea entre cuatro personas que se ha producido esta madrugada del viernes en el centro de Tarragona. Concretamente, la disputa ha tenido lugar entre la plaza Ponent, la calle Gasòmetre y la calle Sevilla. En un vídeo se puede ver cómo los participantes le propinan puñetazos y patadas a la víctima.

La Guardia Urbana de Tarragona ha recibido un aviso a las 01.40 horas por una pelea donde tres personas estaban agrediendo otra. Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de la GUT y los Mossos d'Esquadra.

Una vez allí se ha pedido la asistencia por parte del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al herido, el cual ha sido trasladado con heridas leves hasta el Hospital de Santa Tecla.

La Guardia Urbana ha denunciado en el resto de implicados por un delito de alteración de orden público. Según ha confirmado la policía local, la víctima no ha querido presentar ninguna denuncia por los hechos ocurridos.