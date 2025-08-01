Éxito de afluencia para el espectáculo inmersivo de la Catedral de Tarragona: 800 visitantes en sólo cuatro días

Cerca de 800 personas han vivido ya “El camí de la llum”, el espectáculo inmersivo nocturno que transforma la Catedral de Tarragona en un escenario sensorial único. El recorrido se podrá disfrutar hasta el 7 de septiembre, de jueves a domingo, con cuatro pases cada noche (21 h, 21.30 h, 22 h y 22.30 h).

La experiencia invita a los asistentes a redescubrir tres de los espacios más emblemáticos del templo —el rosetón, el órgano y el retablo mayor— a través de una propuesta escénica que combina luz, sonido y narración en catalán, castellano e inglés. El espectáculo ofrece un viaje emocional a través de la historia y la simbología de la catedral, con una selección musical y una puesta en escena diseñadas para potenciar la carga emocional de cada espacio.

El público ha valorado muy positivamente la experiencia, destacando el impacto visual y emocional, así como su capacidad para ofrecer una nueva mirada sobre el patrimonio histórico de la ciudad. El espectáculo no sólo pretende emocionar, sino también consolidarse como una de las grandes propuestas culturales de Tarragona y de la Costa Daurada.

La visita concluye con una copa de cava servida al claustro de la catedral, creando un final elegante y evocador para una experiencia completa. Además, con el fin de facilitar el acceso a la ciudadanía, se han activado promociones especiales para residentes, en colaboración con entidades locales como los Mercados de Tarragona.