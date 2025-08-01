ERC denuncia que la Guardia Urbana de Tarragona no responde al teléfono

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de ERC Tarragona manifestó ayer su «indignación» delante de la «persistente inoperatividad de los teléfonos oficiales de la Guardia Urbana, el 092 y el 977 24 03 54». «Cuesta mucho que atiendan en estos teléfonos, tienes que tener suerte para que te cojan la llamada y eso es inadmisible», denunció al consejero de ERC Xavi Puig. Esta situación, según denuncia ERC, es una muestra clara de abandono y de falta de interés por garantizar un servicio policial mínimamente digno en la ciudad.

Por su parte, la Guardia Urbana defiende que «se están recibiendo más de un centenar de llamadas al día». «En el mes de julio se estarían recibiendo cifras de llamadas muy parecidas a la de los meses anteriores. En mayo se atendieron 4683 llamadas y en junio hasta 5243», manifiestan.

Abren investigación

A pesar de todo, el cuerpo policial está analizando el caso para saber si hay problemas técnicos. «Estamos trabajando al detectar si hay un problema técnico o una avería en la recepción de llamadas tanto al 092 como el teléfono de la comisaría», explican. Sin embargo, recalcan que en caso de avería o deficiencia en el servicio sería una situación «excepcional y no permanente» ya que «durante el día en la sala SCAC de la Guardia Urbana se reciben y se atienden llamadas a todos los turnos, en las cuales se da respuesta».

Por otra parte, la GUT recuerda que «en caso de que se detectara alguna incidencia en los teléfonos de la Guardia Urbana, tiene a su disposición el teléfono 112, desde el cual se coordinan todas las emergencias y desde aquí se derivan al cuerpo de seguridad que tenga las competencias del tema del aviso. La gestión de las emergencias prevé siempre alternativas con el fin de no dejar ningún caso desatendido».

Señalan al alcalde

ERC acusa al alcalde Rubén Viñuales, con las competencias Seguridad Ciudadana, de mirar hacia otro lado. Los republicanos recalcan que «ya hemos avisado al alcalde Viñuales de esta situación y las cosas no han cambiado». En este sentido, añaden que «muchos ciudadanos nos hacen llegar esta queja, incluso, nosotros mismos nos hemos encontrado en varias situaciones», apuntó a la consejera de ERC Gemma Fusté.

Fusté también reprochó que «Viñuales no puede hablar de modelo de proximidad, los hechos lo desmienten». ¿«Si la gente no puede ni siquiera llamar a la policía, de qué modelo de ciudad hablamos»?, se preguntó la consejera, que acabó lanzando: «Es una burla»

Auditoría urgente

Desde el grupo municipal de ERC exigen a Viñuales soluciones inmediatas y una auditoría urgente del servicio de respuesta telefónica de la Guardia Urbana. «No toleraremos más excusas», subrayan.