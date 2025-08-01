ECP valora positivamente la desestimación de los recursos sobre el contrato de la limpieza

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Desde En Comú Podem valoran positivamente que finalmente se haya firmado el contrato del nuevo servicio de limpieza en Tarragona. Desde la formación aseguran que «es una buena noticia para la ciudad, ya que pone fin a una situación de interinidad que ha afectado gravemente a la calidad del servicio». Sin embargo, han afirmado que «la firma del contrato no es el final del camino, sino el comienzo del trabajo que hay que llevar a cabo para garantizar una ciudad limpia, sostenible y con condiciones laborales dignas».

Por este motivo piden que la empresa concesionaria, Urbaser, empiece a trabajar con máquinas que utilicen agua reciclada, que la plantilla disponga de las mejoras laborales y salariales que se merece, que se retiren los contenedores soterrados que generan pestes e insalubridad, que se limpien el resto de islas de contenedores y que se empiece a cerrar contenedores con el fin de mejorar la ratio de reciclaje de la ciudad.

A pesar de la firma del contrato, «el procedimiento no está del todo resuelto ya que todavía hay cinco recursos judiciales pendientes de resolución, entre los cuales uno presentado por el mismo Ayuntamiento, en el que impugnamos directamente esta adjudicación». Por lo tanto, la situación podría experimentar cambios importantes.

Además, desde de ECP esperan que el nuevo concesionario impulse, por encargo municipal, campañas de sensibilización y educación ambiental, ya que hace falta implicar la ciudadanía y generar conciencia colectiva para garantizar el éxito de un servicio tan esencial. «La mejora tiene que ser palpable en pocas semanas para que la ciudadanía recupere la confianza en un servicio que pagamos entre todas y todos», han concluido.