El Ayuntamiento prevé que el nuevo contrato de limpieza entre en funcionamiento en 2-3 meses

«Hoy es un día feliz para la ciudad. Tarragona tendrá el servicio de limpieza que se merece», así ha empezado la comparecencia el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, para valorar la decisión del Tribunal Catalán de Contratos que desestimó ayer por la tarde los recursos especiales presentados por FCC y GBI Paprec. El primero por extemporaneidad y el segundo por carencia de legitimación activa. De esta manera, el consistorio ya ha adjudicado el nuevo contrato a la empresa Urbaser y prevé que entre en funcionamiento en dos o tres meses, una vez se haya hecho el traspaso por parte de FCC Medio Ambiente. Proximamente se formalizará el nuevo contrato con Urbaser.

El alcalde ha agradecido a los técnicos del consistorio que han trabajado para que el contrato de la limpieza sea una realidad, ya que «todos han sufrido mucho» y de esta manera se demuestra «que las cosas se han hecho bien». «Hoy es el final de este sufrimiento», ha confesado Viñuales, quién ha asegurado que también «es una victoria para los trabajadores, ya que mejorarán sus condiciones laborales».

A partir de aquí ha detallado las mejoras que se notarán en la ciudad con la nueva adjudicación a Urbaser. Una de ellas es que el servicio de limpieza llegará a toda la ciudad, ya que en el antiguo contrato había zonas que no existían como la zona de Joan XXIII o Tamarit.

También se limpiarán zonas privadas de uso público, por ejemplo zonas de interbloques de los barrios de Campclar, Sant Salvador y Sant Pere i Sant Pau o los porches de la avenida Catalunya de la calle Mercería y de la plaza Garcia Lorca, entre otros.

En el caso de las islas emergentes de la Part Alta, estas serán una realidad y de este modo se podrán reciclar todas las fracciones sin tener que salir del barrio o usar isla de contenedores de la plaza del Oli que siempre está saturada. Por lo tanto, se eliminarán las papeleras móviles actuales.

Respecto a los contenedores soterrados estos desaparecerán en unos seis meses y se sustituirán por contenedores de superficie. También se añadirán más contenedores para textil y aceites.

En el caso de los voluminosos, estos se recogerán por zonas, un día a la semana, coincidiendo con el día que se instalan las desecherías móviles. La recogida se hará en la puerta de la vivienda o en el rellano, en caso de necesidad, y con cita previa. Las personas de más de 67 años o movilidad reducida podrán solicitar la recogida al domicilio. Estos cambios permitirán que los voluminosos recogidos que estén en mejor estado, se puedan reutilizar.

El nuevo contrato también contempla más limpieza en verano, en las zonas con más intensidad de uso y en los entornos de las islas de contenedores. También se apuesta por hacer más limpieza con agua y se ofrecerá un servicio de repaso de limpieza por las tardes, domingos y festivos.

Se crearán brigadas específicas para llevar a cabo la limpieza de excrementos de perros y palomas, de pintadas y también se reforzará el vaciado de las papeleras. También habrá una brigada de acción inmediata para urgencias en la vía pública, un servicio específico de limpieza del Pam a Pam y una brigada de limpieza específica para los polígonos industriales y comerciales. También se pondrán más papeleras con ceniceros y de recogida selectiva en la vía pública.

También se aumentará el servicio recogida de basura comercial y se reforzará la recogida habitual en momentos puntuales en que se generan más residuos como puede ser en Navidad, Semana Santa y en verano.

Urbaser prestará un servicio de recogida de poda puerta a puerta, con cita previa por toda la ciudad. Además en el área cerrada videovigilada en Rodolat del Moro se podrán tirar todas las fracciones y residuos de desechería. Además se creará un servicio para hacer frente al derroche alimentario y reparto a comedores sociales y otras necesidades.

Servicio en playas y caminos

Con respecto al servicio de limpieza de playas y caminos, el nuevo contrato con Urbaser contempla la creación de un protocolo para limpiezas especiales: acordonamiento dunar y de especies protegidas, solares con restos arqueológicos y solares forestales. También se apuesta porque en las playas se haga más limpieza manual y con menos máquinas.

El Lote 1 incluye la implementación de una plataforma de control automática «para que el Ayuntamiento pague por los servicios prestados, ni más ni menos», ha asegurado Rubén Viñuales. Además se podrá empezar también el LOTE 4 de control y seguimiento del servicio que ayudará a comprobar e inspeccionar el servicio.

Con esta adjudicación «Tarragona tendrá un contrato del siglo XXI, adaptado a las necesidades de la ciudad, a la altura de lo que piden veÏns y vecinas, más eficiente y más sostenible», ha finalizado al alcalde.

Implementación del servicio y recursos

Rubén Viñuales ha explicado que ya está con conversaciones con la empresa Urbaser, la cual «tiene muchas ganas de trabajar y de que todo luzca, ya que es un contrato muy importante». El contrato ya se ha adjudicado una vez recibida la decisión del Tribunal Catalán de Contratos y se prevé que Urbaser opere en dos o tres meses, una vez se haya hecho el traspaso por parte de FCC Medio Ambiente. «Confiamos en que Fomento hará el traspaso de manera calmada y profesional», ha añadido el alcalde. Proximamente se formalizará el nuevo contrato con Urbaser.

El nuevo contrato tendrá diferentes niveles de implementación. En el caso de la mejora de la maquinaria esta podría tardar un poco pero contemplan «alquilar maquinaria hasta que llegue la comprada», asegura Viñuales. Con respecto a las mejoras salariales, la nueva adjudicación prevé una actualización del salario del 2,7% cada año.

El alcalde de Tarragona ha confirmado que todavía quedan recursos pendientes y que no esperan que se resuelvan hasta de aquí 8-9 años. «Nosotros confiamos en que todo lo que hemos hecho ha sido correcto», ha explicado. Sobre la posibilidad que este recursos invalide la adjudicación de ayer, el alcalde se confía en que eso no pase ya que a las empresas que los han presentado los órganos judiciales ya les denegaron las medidas cautelares.