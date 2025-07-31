Tarragona podrá adjudicar a Urbaser el contrato de limpieza después de la decisión del Tribunal de Contratos

El Tribunal de Contratos del Sector Público ha desestimado este jueves por la tarde los recursos especiales en materia de contratación presentados por las empresas FCC y GBI Paprec, relacionados con la adjudicación del Lote 1 del servicio de limpieza de la ciudad de Tarragona.

Con esta resolución, se da luz verde al Ayuntamiento de Tarragona para adjudicar definitivamente el contrato en la empresa Urbaser, tal como ya había sido aprobado por el Consejo Plenario el pasado 24 de abril.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, valorará públicamente la situación mañana viernes a las 12 h en una atención a los medios que tendrá lugar en el photocall del Ayuntamiento. En esta comparecencia, el alcalde expondrá los próximos pasos después de desbloquear el proceso de licitación del nuevo servicio de limpieza pública de la ciudad.