La Guardia Urbana de Tarragona interpone 18 denuncias en terrazas desde junio

Un total de 18 denuncias han sido interpuestas durante los meses de junio y julio en el marco de la campaña de inspecciones en terrazas que ha llevado a cabo la Guardia Urbana de Tarragona. Según fuentes municipales, en la Part Alta se inspeccionaron 10 terrazas y se interpusieron dos denuncias, concretamente en la plaza de la Font.

No obstante, el punto más problemático de la ciudad es la zona centro, especialmente la plaza Corsini y las calles de los alrededores, acumulando un total de 11 denuncias, la cifra más elevada de toda la campaña. Finalmente, en otros barrios y zonas de Ponent, también se detectaron irregularidades, con un balance de 5 denuncias más.

Así y todo, indican desde el consistorio, gran parte de estas denuncias se dan por infracciones que no estarían relacionadas con la nueva ordenanza, como por ejemplo, no disponer de un permiso de ocupación o el incumplimiento de los límites de aforo. En estos casos los establecimientos tendrán que asumir las sanciones, ya que serían plenamente conocedores de la normativa.

La ordenanza entró en vigor el 5 de junio y, desde el 16 de junio, el Ayuntamiento ha impulsado una campaña informativa para darla a conocer. Esta tendrá una duración de dos meses y pretende llegar a los 500 locales de restauración registrados en la ciudad.