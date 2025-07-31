Varias entidades presentan alegaciones en el macrocomplejo deportivo de la Planota

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El GEPEC-EdC, junto con la plataforma Plataforma No Camps de Futbol a l'Anella Verda de Tarragona y la entidad GATA han presentado alegaciones al proyecto que prevé construir uno macro complejo deportivo que incluye 9 campos de fútbol, en la zona de la Planota, cerca del Catllar.

En las alegaciones al trámite, que abre la puerta al otorgamiento de licencias urbanísticas, el gabinete jurídico INSTA pone de manifiesto las dimensiones desproporcionadas del proyecto y los problemas ambientales y de movilidad asociados.

El proyecto ha generado una gran preocupación entre entidades ecologistas y plataformas ciudadanas sobre todo por la ubicación y la viabilidad donde está previsto que se construya. Alertan de que es un proyecto de infraestructuras deportivas sobredimensionadas con un alto impacto ambiental, y que supondrá la destrucción de hábitats, una fragmentación ecológica y la pérdida de un paisaje frecuentado y querido por la ciudadanía.

En un comunicado aseguran que uno de los principales impactos estará sobre el torrente de la Móra, un curso fluvial temporal con una importante función como corredor biológico para muchas especies de fauna y flora. Además, explican que el estudio de inundabilidad refleja que parte del sector se encuentra en zona inundable.

También creen que el complejo deportivo comportará problemas en la movilidad, ya que se construirá en una zona natural sin una infraestructura adecuada a la cantidad de personas que está previsto que utilicen las instalaciones.

Finalmente, añaden que las instalaciones se plantean ubicar a una zona muy próxima a la AP7, autopista en la cual circulan mercancías peligrosas y que podría causar afectaciones a los usuarios de las instalaciones.

En este contexto, las entidades denunciantes aseguran que estaría la posibilidad de que el Ayuntamiento de Tarragona suspendiera el otorgamiento de licencias urbanísticas para este proyecto mientras se elabora el nuevo POUM. Esta suspensión, de carácter temporal (hasta un máximo de un año prorrogable a un segundo año), permitiría parar de forma preventiva el proyecto, siempre que haya voluntad política y un compromiso firme de modificación urbanística.

Paralelamente, varios informes sectoriales como el del Departament d'Interior, podrían también oponerse a la iniciativa por motivos de seguridad, a causa de la proximidad de infraestructuras que gestionan mercancías peligrosas.

Desde el GEPEC-EdC, el GATA y la Plataforma #No Camps de Futbol a l'Anella Verda de Tarragona solicitan la redacción del Plan Especial de Protección y del Plan de Uso y Gestión de la Anilla Verde de Tarragona, tal como ya reclamaba el GEPEC-EdC el año 2016, que finalmente quedó en el olvido.

Asimismo, instan al Ayuntamiento de Tarragona y el resto de administraciones con competencias a estudiar, conjuntamente con el promotor del proyecto, alternativas viables y beneficiosas con todas las partes implicadas.

La empresa Tarraco Sports Gestión Integral SL pretende construir un macro complejo deportivo que incluye 9 campos de fútbol, 300 plazas de aparcamiento y varios edificios y servicios, cerca del núcleo del Catllar, en la zona de la Planota, en unos terrenos calificados como suelo no urbanizable, en medio de la llamada Anilla Verde de Tarragona.