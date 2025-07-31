El Concurs de Castells amplía el periodo para hacer aportaciones para la nueva tabla de puntuaciones

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La organización del Concurs de Castells de Tarragona continúa adelante con el proceso consultivo para la elaboración de una nueva tabla de puntuaciones. El objetivo es que esta sea fruto del consenso más amplio posible y se pueda convertir en un referente para las próximas ediciones del certamen. Hasta ahora, se han recibido 22 aportaciones de prescriptores y periodistas y 14 respuestas de collas castelleras, que ya se están trabajando.

La organización del Concurs de Castillos ha decidido ampliar el periodo consultivo hasta el 15 de agosto para dar más tiempo a las personas y collas que estén de vacaciones. A partir de este día, y a lo largo de la segunda quincena del mes, se valorarán todas las aportaciones recibidas antes de definir la nueva tabla de puntuaciones, que se hará pública el lunes 1 de septiembre. Esta entrará en vigor de manera inmediata y será vigente hasta el 31 de agosto de 2026, periodo durante el cual servirá de base para invitar a los grupos clasificados para el 30.º Concurs de Castells de Tarragona.

Los resultados de la encuesta, que también recoge opiniones sobre otros aspectos del Concurso, como la duración de la competición, el reglamento interno, la composición del jurado o el sistema de venta de entradas, entre otros, serán presentados públicamente a finales del mes de agosto.