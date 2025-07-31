Una cincuentena de establecimientos de restauración de Tarragona participan en un programa para mejorar el uso del catalán

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una cincuentena de establecimientos de restauración de Tarragona se han adherido al programa 'Comercios Aprendices. Hablémonos en catalán' que tiene como objetivo mejorar la disponibilidad lingüística y garantizar el derecho de la ciudadanía a ser atendida en catalán. La iniciativa, impulsada por la Oficina de Promoción del Catalán del Ayuntamiento de Tarragona y el Centro de Normalización Lingüística, ha culminado con éxito la primera fase del proyecto. Durante un mes, se han visitado 200 establecimientos en las zonas del Serrallo, Rambla-Mercado, Rambla-Vianants-Verdaguer y la Parte Alta. En el marco de estas visitas, se ha constatado que en el 59% de los casos, el personal de atención al público tiene carencias en el uso del catalán y se les ha ofrecido formación básica de catalán oral.

De esta manera, los 56 negocios interesados han aceptado participar en el programa de formación básica de catalán oral, que se alargará hasta finales de año. Por otra parte, 79 establecimientos se han mostrado interesados en los recursos ofrecidos de traducción y corrección de cartas y menús. Finalmente, en los locales que ya tienen disponibilidad lingüística se les ha ofrecido la posibilidad de adherirse al programa 'Voluntariado por la Lengua' (VxL) y convertirse en espacios seguros donde los aprendices de catalán puedan ser atendidos en esta lengua. En total, se han adherido 43 establecimientos que se integran a la red de establecimientos colaboradores del VxL, que en Tarragona están 94.