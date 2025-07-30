La XII Noche Literaria en el Faro de la Banya se celebrará este viernes

La obra de Jordi Tiñena forma parte de las piezas escogidas para la velada literaria de este año en el Faro de la Banya.Cedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Faro de la Banya acogerá, este viernes, 1 de agosto, a las 22 horas, la duodécima edición de la Noche Literaria. El Museo del Port y la Biblioteca Pública de Tarragona organizan esta actividad, uno de los imprescindibles de la programación de verano de los dos equipamientos culturales. La cita estaba programada inicialmente para el viernes 11 de julio, pero se tuvo que posponer por razones meteorológicas. En esta edición, se conmemorará el 25.º aniversario del Museo del Port de Tarragona, con una selección de textos vinculados con Tarragona y el mar.

El Faro de la Banya es el escenario idílico de una iniciativa cultural que desde el año 2009 ofrece una experiencia única de lecturas con acompañamiento musical, con el mar como hilo conductor y como elemento inspirador. Esta edición toma un carácter especial con motivo de la efeméride del Museo, que pone en valor el vínculo entre el mar, la memoria y el patrimonio marítimo. Con este espíritu, se han seleccionado textos de autoras y autores vinculados a Tarragona, que han encontrado en el mar una fuente de inspiración literaria.

Las lecturas irán a cargo de Jep Martí, investigador, Oriol Grau, actor, Visitación Juárez y Miquel Rodríguez, donantes del Museo, Ricard Ibarra, director de los Servicios Territoriales de Cultura, y el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà. El acompañamiento musical irá a cargo de la flautista Isabel Serra Bargalló, que interpretará en directo una recopilación de composiciones para flauta.

El acceso en vehículo a la explanada del Faro de la Banya será posible a partir de las 21:30 h, con el fin de facilitar la participación del público asistente.