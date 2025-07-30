Imagen de una fuente en el paseo de las Palmeras.Cedida

Tarragona dispondrá de seis fuentes refrigeradas de agua potable en la vía pública para que los ciudadanos puedan beber, especialmente cuando las temperaturas son especialmente altas en verano.

Les nuevas fuentes están diseñadas con un único surtidor para llenar recipientes y un dispensador automático que evita el contacto. El agua sale a una temperatura de unos 15 grados.

La Empresa Municipal Mixta de Aguas de Tarragona (Ematsa) está instalando cuatro de estas fuentes refrigeradas en los barrios de Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta y Sant Salvador, que se sumarán a las dos que ya están operativas en el centro de la ciudad, concretamente en la Rambla Nova y el paseo de las Palmeras.

«Todas las ubicaciones se han acordado con las entidades vecinales de cada barrio y hemos escogido puntos priorizando zonas de gran afluencia y espacios de actividad ciudadana», apuntan desde de Ematsa.

La fuente refrigerada de la Rambla Nova, que fue instalada como prueba piloto en el 2021 y tiene también uno grifo inferior para perros, será sustituida por un nuevo modelo, ya que el actual ha sufrido varios actos incívicos.