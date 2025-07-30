El Síndic de Greuges no observa ninguna «irregularidad» con la limpieza en Tarragona

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Síndic de Greuges de Cataluña no observa ninguna «irregularidad» con la limpieza de las calles de Tarragona. Eso expone la institución pública en el escrito de resolución del expediente abierto por la Plataforma por una Tarragona Neta, que contaba con el apoyo de varias federaciones vecinales de la ciudad. «Ahora bien, recomendamos que más allá de las medidas sancionadoras actualmente en marcha para combatir el incivismo en materia de residuos, se impulsen campañas de sensibilización y educación ambiental dirigidas a la ciudadanía», añade el Síndic.

Una resolución que se celebra desde el gobierno municipal. «Ha respondido de manera muy clara: no existen las irregularidades que se denunciaban. Ya dijimos que la situación actual del contrato de limpieza nos dificulta poder llegar a todo, y por eso hemos sacado adelante contrataciones de refuerzo como el plan de empleo de limpieza con agua o el servicio de retirada de hierbas, entre otras acciones», expresa Sonia Orts, consejera de Limpieza. El Ayuntamiento envió una «extensa» documentación al Síndic sobre la situación con la limpieza en la ciudad. «El Síndic nos recomienda llevar a cabo las campañas de sensibilización y educación ambiental, que ya hacemos y que intensificaremos próximamente», afianza a la consejera.

«Es alucinante»

Desde la plataforma vecinal se muestran en desacuerdo con la resolución de la institución pública. «Es alucinante que no observen ninguna irregularidad. Se han quedado sólo con el informe del Ayuntamiento», dice Mònica Novés, impulsora de la entidad. Por este motivo, han pedido que el Síndic reabra el expediente y que sus técnicos visiten in situ diferentes barrios de la ciudad. «Somos conscientes de las limitaciones de personal técnico que puede tener la institución, pero entendemos que en un caso como este, que afecta directamente la salud pública y derechos fundamentales de la ciudadanía, es del todo justificado activar los mecanismos de inspección disponibles», indica Novés en el escrito dirigido al Síndic. La entidad no descarta movilizaciones de cara a los próximos meses y exponen que el gobierno municipal todavía no se ha reunido con ellos.

En trámite un nuevo servicio

Más allá, el consistorio está tramitando un servicio de limpieza del servicio de limpiezas intensivas Pam a Pam, que no está incluido en el contrato de limpieza y que permitirá optimizar los recursos, por un importe de 109.579,38 euros el año. Aun así, el Ayuntamiento de Tarragona expone que el «principal motivo» de los problemas con la limpieza es la prolongación de la contratación del nuevo servicio.