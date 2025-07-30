Rescatan un menor que pedía ayuda desde un balcón en Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Un niño menor de edad ha sido rescatado este mediodía del miércoles de un balcón de un piso de Tarragona. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 11.56 horas y se han desplazado con una dotación hasta la calle Felip Pedrell, en un piso delante del CAP Jaume I.

Según explica el cuerpo de emergencias, el alertando ha avisado de que un niño estaba pidiendo ayuda desde un balcón. Se desconoce si se había quedado cerrado al balcón y no había nadie más en aquel momento en la vivienda. Por este motivo, se ha movilizado una dotación de los bomberos que ha procedido a su rescate con la autoescalera.

El rescate se ha producido sin ningún tipo de dificultad y el menor se encuentra sano y salvo. Hasta el lugar también se han desplazado Mossos d'Esquadra y el Sistema d'Emergències Mèdiques.