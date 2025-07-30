Persecución policial en la Rambla: detienen a cuatro falsos operarios por robar cableado telefónico

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Cuatro personas han sido detenidas este miércoles por la mañana en la Rambla Nova de Tarragona como presuntas autoras de un delito de hurto. Esta mañana los Mossos d'Esquadra han recibido un aviso por un grupo de personas que podía estar robando cableado telefónico haciéndose pasar por operarios. Se trata de un modus operandi que está en auge, ya que ya se han detectado varios casos similares en la demarcación.

Varios efectivos se han desplazado a la zona hacia las 10.15 horas y han detectado dos furgonetas y un vehículo estacionado que podrían estar relacionados con los hechos. Los agentes han conseguido interceptar una de las furgonetas, mientras la otra ha iniciado una huida en dirección hacia el Serrallo. Finalmente, esta última y sus ocupantes han conseguido escapar. Sin embargo, los Mossos mantienen la búsqueda del vehículo fugado.

Durante el registro de la furgoneta interceptada han localizado unos 10 metros de cables de cobre y plomo, que se utiliza para las líneas telèfoniques. Su valor aproximado en el mercado sería en torno a los 15.000 euros. Además, los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas relacionadas con el hurto. Se trata de cuatro hombres de 47, 41, 32 y 29 años. Todos ellos acumulaban 13 antecedentes policiales por delitos patrimoniales.

Con respecto a la otra furgoneta, se cree que también transportaba cableado sustraído aunque la cantidad sería menor a la intervenida. Los vecinos que transitaban por la Rambla Nova se han tropezado consigo esta mañana con la persecución policial, donde finalmente, parte de los falsos operarios han conseguido escapar. También se ha registrado un tercer vehículo relacionado con los ladrones, donde no habrían localizado nada.