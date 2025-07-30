Joan Martí Pla: «Los Consells Comarcals damos servicios básicos y es primordial que se resuelva bien el problema de la financiación»

Publicado por Tarragona Creado: Actualizado:

Después de coliderar el Consell Comarcal del Tarragonès en el anterior mandato, Junts, PSC y En Comú Podem han vuelto a repetir el pacto y, después de dos años de presidencia de Salvador Ferré (PSC), llega el turno de Junts. Entiendo que la suma funcionó.

o«Por descontado, y ha seguido funcionando. Nuestro objetivo es politizar l mínimo posible funcionamiento del Consell Comarcal y dar el máximo de servicios posibles de la mejor manera posible. Con Salvador hemos trabajado muy bien y tenemos una visión muy similar de lo que necesitan los vecinos y vecinas de la comarca, de manera que creemos que la política no puede pasar por delante de las necesidades de la gente».

Teniendo en cuenta que es uno de los consejeros más veteranos de la casa, ¿no tiene la sensación que mucha gente no conoce el trabajo que hacéis?

«Empecé como consejero el año 2003, de manera que ya formo parte un poco del mobiliario de la casa (ríe). Ciertamente, creo que la mayoría de la gente no sabe la cantidad de servicios que damos. Supongo que por eso estamos poco valorados, aunque ofrecemos servicios que si no los diéramos nosotros no los daría nadie, sobre todo entre los pueblos más pequeños. Por eso es tan importante resolver el eterno problema de financiación que tenemos, porque dependen servicios como los de bienestar social, las becas comedor, el servicio de recogida de basura o la atención a los jóvenes.

Además, últimamente se ha propuesto que asumaís nuevas competencias, como un servicio de mediación o la gestión de depuradoras...

«Pues sí, y cada vez más, pero para eso necesitamos dinero, para poder disponer de espacios y para poder contratar personal. Hoy por hoy damos servicios básicos, pero no disponemos de los recursos para ofrecerlos sin tensionar a nuestro personal. Tenemos gente trabajando en espacios que se habían pensado como salas de reuniones y hay equipos con un técnico y dos auxiliares que gestionan servicios de más de 9 millones de euros anuales. Es primordial que se resuelva bien el tema de la financiación si no queremos que el servicio se vea afectado».

Nos comentaba que el trabajo hecho hasta ahora ha sido muy positivo. ¿El resto del mandato será continuista?

«Totalmente. Tenemos la lucha para mejorar la financiación y, si hace falta, ajustar alguna cosa de servicios, pero sobre todo tenemos que trabajar para finalizar el proceso que empezó con la estabilización de los puestos de trabajo de la casa, la RLT (relación de los puestos de trabajo) y nos quedará el convenio laboral. Son trabajos de tiempos, que no se hacen en dos días, pero que me gustaría resolver en este mandato».

Dinero, espacio y personal. La lista no parece fácil.

«No lo es, pero no podremos dar un buen servicio sin cuidar al personal, y más sabiendo que es imposible poner más carga sobre la gente que tenemos. Se había hablado de mejorarnos un 20% el presupuesto, pero puede ser del todo insuficiente si se nos dan competencias que necesitan crear nuevos espacios y contratar nuevos profesionales».

¿Cuál es el servicio que ahora mismo más le hace perder el sueño como presidente?

No hay nada que me haga perder el sueño, porque tenemos un equipo comprometido que trabaja muy bien, pero es innegable que hay servicios que resultan más complejos que otras. Por responsabilidad, diría que Bienestar Social, porque atendemos a muchas familias que nos necesitan mucho y eso requiere un gran esfuerzo en personal en muchos municipios; pero, por recursos, también habría que hablar de Medio Ambiente y de la recogida de residuos, donde cada municipio tiene necesidades y realidades diferentes; o de las acciones que se realizan en el entorno de Juventud, transporte escolar, becas comedor, monitores, etc.

¿Seguiréis apostando por la promoción cultural?

«Este es el ejemplo más claro de nuestra realidad. Los premios y las acciones culturales que realiza el Consell Comarcal se pueden hacer porque tenemos el apoyo de Repsol, a quien tenemos que agradecer la ayuda que da desde hace años. Si no fuera así, no podríamos destinar nada. Como no recaudamos nada, si queremos hacer cualquier acción que salga de nuestras competencias delegadas, tenemos que buscar soporte presupuestario externo».