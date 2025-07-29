Tarragona recuperará dos quioscos en los próximos meses

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona inició, el mandato pasado, un proceso para reabrir los quioscos que había cerrados en la ciudad. Desde entonces, se han ido recuperando algunas de estas fincas, que han vuelto a tener vida después de años sin actividad. El consistorio tiene previsto que, en los próximos meses, puedan levantar la persiana dos nuevas casetas: la que está ubicada en el número 40 de la Rambla Nova y la que está situada en la Rambla Lluís Companys.

En la última licitación que impulsó el Ayuntamiento en el 2023, estos dos espacios no recibieron ninguna oferta. También generó interés el quiosco que se encuentra junto a la Font del Centenari, el cual ha aprovechado el consistorio para convertirlo en la sede de los Bons Comerç, mientras la campaña está activa. En cambio, la caseta del número 39 de la Rambla Nova se pudo reactivar como administración de loterías. La concesión se hizo por un periodo de ocho años y un canon de 3.900 euros anuales.

El quiosco que tiene delante —en el número 40— se volvió a licitar en octubre del 2024 y se presentaron tres particulares privados. El consistorio adjudicó la gestión de esta finca a Blume Linda Pintow Alonso. Aunque se llegó a formalizar el contrato, la adjudicataria renunció a la licencia el marzo pasado. Seguidamente, se decidió adjudicar la explotación de esta instalación al tercero clasificado de la clasificación -Farid Hocini-, ya que el segundo no respondió a la propuesta del Ayuntamiento.

En este caso, la concesión será también para ocho años, pero el canon a pagar será de 3.821,21 euros anuales, que equivale a unos 318 euros mensuales. El adjudicatario destinará este espacio a «la actividad de prensa y revistas, alimentos, bebidas y tabacos, y tabaco y accesorios».

Un nuevo Quiosquet

El otro quiosco que abrirá en los próximos meses será el que se encuentra en la Rambla Lluís Companys, delante de el Instituto Vidal i Barraquer. En este caso, no será a través de la iniciativa privada, sino que se reactivará para ofrecer un servicio municipal. Concretamente, lo mismo que se ofrece en el Quiosquet de la Rambla Nova, ubicado a la altura del número 84, delante del edificio de la Seguridad Social.

La consejería de Feminismos y LGTBIQ+ lidera este proyecto, que nació en el 2021 con el objetivo de mejorar la información, atención, dinamización y orientación en torno a la prevención de consumos, reducción de riesgos y prevención del acoso y violencia machista, y vinculación de la población joven con su entorno y su comunidad. Con el quiosco de la Rambla Nova se sumará un nuevo espacio para programar actividades y acciones de sensibilización a lo largo del año. El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento adjudicó la gestión de estas dos casetas por 18.098,12 euros.