Tarragona creará un sistema unificado de venta de entradas

El sistema unificado permitirá la gestión, reserva, venta, emisión, validación y explotación de entradas, abonos y visitas a servicios, espacios y acontecimientos municipales

Esta mañana se ha publicado la licitación del nuevo sistema integral de ticketing del Ayuntamiento de Tarragona, un proyecto que busca centralizar en una sola plataforma web la venta de entradas para las actividades culturales, patrimoniales y turísticas organizadas por la administración local.

El contrato, que cuenta con un presupuesto de 215.380 euros para el periodo 2025-2028, se enmarca dentro del proyecto ‘ConecTarragona’, impulsado por la consejería de Tecnología. Esta iniciativa forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y recibe financiación de los Fondos Next Generation EU. El objetivo es modernizar digitalmente el Ayuntamiento como miembro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

El sistema unificado permitirá la gestión, reserva, venta, emisión, validación y explotación de entradas, abonos y visitas a servicios, espacios y acontecimientos municipales. Además, incluye servicios asociados como la implantación de la plataforma, el mantenimiento y el apoyo técnico continuo, con la voluntad de mejorar la experiencia y la atención al usuario.

Les emprendidas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el 20 de agosto a través del siguiente enlace: Detalle de la licitación.