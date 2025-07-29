Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Tarragona se ha convertido en la capital de provincia más rentable de España para invertir en vivienda con finalidades de alquiler, según los últimos datos publicados por el portal inmobiliario pisos.com. Este mes de junio, la ciudad catalana alcanzó una rentabilidad bruta del 8,13%, liderando así el ranking nacional y situándose por encima de otras ciudades con buenos márgenes como Jaén (7,36%) y Ávila (7,13%).

El informe, elaborado a partir de la comparación de los precios medios de compra y alquiler, señala que la rentabilidad media del alquiler en el conjunto del país se situó en el 6,68% en junio. Eso implica que un propietario que haya adquirido una vivienda tipo de 90 metros cuadrados por 216.450 euros y lo haya alquilado por una renta mensual de 1.205 euros, habría obtenido unos ingresos brutos anuales de 14.461 euros. La rentabilidad nacional, por lo tanto, mejora respecto al mismo mes de 2024 (6,10%) y también supera la registrada en mayo de este año (6,46%).

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, señala que «el precio de la vivienda de alquiler continúa imparable y se aleja cada vez más de las posibilidades financieras de una buena parte de la población».

El estudio revela además una importante disparidad entre ciudades. Mientras Tarragona se sitúa arriba de todo del listado, Donostia – San Sebastián se ubica en el extremo opuesto, con una rentabilidad del 3,60%. Otras capitales con menores retornos para los propietarios son Palma de Mallorca (4,35%), Cádiz (4,60%) y Pamplona (4,66%). Madrid, a pesar de su elevada demanda, a duras penas alcanza el 4,93%.

En el extremo más rentable, además de Tarragona, destacan otras capitales de provincias medias y pequeñas con precios de compra más accesibles y alquileres estables. Jaén, Ávila, Castellón de la Plana, Córdoba, Murcia, Segovia, Huesca y Almería superan todas el 6,88% de rentabilidad, evidenciando que las oportunidades para los inversores no se concentran únicamente en las grandes ciudades.