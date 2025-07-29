Sirven 2.600 raciones de pescado de proximidad en el Mercado Central de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La campaña de promoción del pescado de proximidad al Mercado Central ¡Tú compras, nosotros cocinamos! ha cerrado este pasado fin de semana su segunda edición. Lo ha hecho con más de 2.600 raciones servidas en la cocina del Mercado los viernes y los sábados entre el 30 de mayo y el 26 de julio. Esta cifra, que supera las 1.100 raciones servidas el año pasado, consolida la iniciativa, posiciona el Mercado de la ciudad como epicentro comercial y gastronómico, y supone un impulso positivo en la difusión del producto pesquero del territorio.

El cocinero Txaber Allué, conocido como El Cocinero Fiel, ha sido de nuevo el encargado de cocinar de forma gratuita en la cocina del Mercado alguna de las 14 variedades de pescado seleccionadas y compradas en las pescaderías del recinto. Las degustaciones se han podido consumir en el interior del mercado o pedirlas para llevar.

La presidenta de Mercats de Tarragona y consejera de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Tarragona, Montse Adan, ha subrayado las buenas cifras de la iniciativa y ha destacado que «estamos muy satisfechos de esta segunda edición. Hemos dado un paso adelante y los mismos paradistas del Mercado nos han transmitido la buena acogida que ha tenido la propuesta un año más, tanto entre los tarraconenses y las tarraconenses como entre las personas que han visitado la ciudad. Los viernes y los sábados de junio y julio se han convertido en un verdadero hormigueo de tarraconenses y visitantes degustando pescado de proximidad en el Mercado y el ambiente ha sido fantástico. Gracias al Grupo de Acción Local Pesquer Costa Dorada (GALP) por la complicidad al poner en valor el producto de nuestro territorio».

Novedades de este año

Por una parte, la incorporación del mes de junio a la iniciativa, así como la participación dentro del Mercado de dos personajes prescriptores de la iniciativa, los cuales han informado a clientes, ciudadanos y visitantes sobre los detalles de la campaña, han sido dos de las principales novedades de la edición 2025. Además, con motivo de la celebración del I Congreso de Investigación Tècnicocultural del Romesco en Tarragona, se ha añadido también el romesco como una de las salsas con que poder degustar el pescado cocinado.

Por otra parte, también hay que destacar la importante renovación de la cocina del Mercado Central que se ha llevado a cabo gracias a las líneas de subvención impulsadas por el Grupo de Acción Local Pesquero Costa Daurada (GALP). Los trabajos realizados han permitido ampliar y modernizar el equipamiento y dotar así el Mercado con una cocina más completa que permitirá ofrecer actividades y propuestas gastronómicas en unas condiciones más óptimas.

Catorce variedades de pescado

Los catorce platos de pescado escogidos de la campaña han sido: langostinos hervidos, gamba roja a la plancha, gamba blanca salteada, cigalas en la plancha, sepia a la plancha, calamar a la andaluza, mejillones al vapor, almejas al vapor, chirlas al vapor, berberechos al vapor, canyuts a la plancha, boquerón frito, sardina frita y corte de pescado a la plancha. Todas estas variedades de pescado han podido ser compradas en las pescaderías participantes del mercado y han sido señalizadas con un cartel indicativo.

La iniciativa ha tenido como objetivo la promoción del pescado fresco de proximidad y ha sido posible gracias a la implicación conjunta de Mercados de Tarragona y el Grupo de Acción Local Pesquer Costa Daurada (GALP). Ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) con el apoyo de la Unión Europe y la Generalitat de Catalunya.